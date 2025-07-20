İngiliz devi liverpool Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi 95 milyon euro bedelle transfer ediyor! Transferde Adana Demirspor detayı dikkat çekti...

İngiliz devi Liverpool forvet hattına ekleme yapmak için Hugo Ekitike ismine yoğunlaştı. Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile bonuslarla birlikte toplam 95 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Liverpool, transferin bitmesi için büyük uğraş veriyor.

The Athletic kaynaklı haberde Hugo Ekitike, bonuslarla birlikte 95 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmak üzere şeklinde bir paylaşım geldi.

ADANA DEMİRSPOR DETAYI

Liverpool’un 95 milyon Euro bedelle kadrosuna katmak üzere olduğu Hugo Ekitike, RMC Sport’un haberine göre 2023 yılında PSG tarafından Adana Demirspor’a önerilmişti.

SON SEZON PERFORMANSI

Hugo Ekitike, geçen sezon Almanya’da Frankfurt formasıyla 48 maçta 22 gol atmış ve takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli rol oynamıştı.