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İngiliz devi liverpool Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi 95 milyon euro bedelle transfer ediyor! Transferde Adana Demirspor detayı dikkat çekti...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forvet hattına takviye yapmak adına Frankfurt forması giyen yıldız golcü oyuncu Hugo Ekitike için 95 milyon euro teklif etti ve transfer bitmek üzere. Oyuncunun transfer geçmişindeki Adana Demirspor detayı ise oldukça dikkat çekici. İşte detaylar…

İngiliz devi liverpool Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi 95 milyon euro bedelle transfer ediyor! Transferde Adana Demirspor detayı dikkat çekti...
Burak Kavuncu

İngiliz devi Liverpool forvet hattına ekleme yapmak için Hugo Ekitike ismine yoğunlaştı. Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile bonuslarla birlikte toplam 95 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Liverpool, transferin bitmesi için büyük uğraş veriyor.
The Athletic kaynaklı haberde Hugo Ekitike, bonuslarla birlikte 95 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmak üzere şeklinde bir paylaşım geldi.

ADANA DEMİRSPOR DETAYI

İngiliz devi liverpool Frankfurt tan Hugo Ekitike yi 95 milyon euro bedelle transfer ediyor! Transferde Adana Demirspor detayı dikkat çekti... 1

Liverpool’un 95 milyon Euro bedelle kadrosuna katmak üzere olduğu Hugo Ekitike, RMC Sport’un haberine göre 2023 yılında PSG tarafından Adana Demirspor’a önerilmişti.

SON SEZON PERFORMANSI

İngiliz devi liverpool Frankfurt tan Hugo Ekitike yi 95 milyon euro bedelle transfer ediyor! Transferde Adana Demirspor detayı dikkat çekti... 2

Hugo Ekitike, geçen sezon Almanya’da Frankfurt formasıyla 48 maçta 22 gol atmış ve takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli rol oynamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Eintracht Frankfurt Liverpool
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