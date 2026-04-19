İngiliz devi Tottenham resmen küme düşüyor! İşleri mucizeye kaldı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftası, kümede kalma savaşı veren Tottenham ile Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Brighton & Hove Albion'ın nefes kesen düellosuna sahne oldu. Ev sahibi Tottenham, galibiyete saniyeler kala yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak büyük bir yıkım yaşadı.

TOTTENHAM GALİBİYETİ KORUYAMADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Tottenham, 39. dakikada Pedro Porro'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Brighton bu gole çabuk reaksiyon gösterdi ve 45. dakikada Kaoru Mitoma'nın şık golüyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda kümede kalma adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan Tottenham, 77. dakikada Xavi Simons'un ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e taşıdı ve büyük bir avantaj yakaladı. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken sahneye 90+5. dakikada Georginio Rutter çıktı. Rutter'in son saniye golü, Tottenham'ın umutlarını yıkarken mücadele 2-2 sona erdi.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, konuk ekip Brighton & Hove Albion formasıyla zorlu Tottenham deplasmanına ilk 11'de başladı. Başarılı performansını sürdüren milli yıldızımız, 90 dakika boyunca sahada kalarak takımının zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmasında önemli bir rol oynadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Kritik maçta yediği son saniye golüyle galibiyeti kaçıran Tottenham, bu beraberliğin ardından 31 puanla ateş hattında kalmaya devam etti. Avrupa iddiasını sürdüren Brighton ise puanını 47'ye yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta kümede kalma savaşı veren Tottenham, zorlu Wolverhampton deplasmanına konuk olacak. Brighton & Hove Albion ise sahasında Londra devi Chelsea'yi ağırlayacak.