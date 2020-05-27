İngiliz futbolcu Christian Mbulu evinde ölü bulundu

İngiltere İkinci Futbol Ligi (EFL League Two) ekiplerinden Morecambe'de forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Mbulu, hayatını kaybetti.
Morecambe Kulübünden yapılan açıklamada, ocak ayında kulübe katılan İngiliz futbolcunun, takımın en popüler isimlerinden biri olduğu ve ölümünden dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Mbulu'nun vefat nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, İngiliz basınında çıkan haberlerde oyuncunun evinde ölü bulunduğu duyuruldu.
Mirror gazetesine açıklama yapan bir polis yetkisi, ihbar üzerine gittikleri evde 20'li yaşlarda birinin cesedini bulduklarını fakat ölümüyle alakalı şüpheli durum olduğunu düşünmediklerini belirtti.,
(AA)
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