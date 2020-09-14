İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu

Geçtiğimiz hafta İngiltere Milli Takımının kaldığı otele kuzeniyle beraber giderek 18 yaşındaki Mason Greenwood ve Phil Foden'nin kadro dışı kalmasına sebep olan İzlandalı güzellik kraliçesi Nadia Gunnarsdottir o gecenin detaylarını anlattı.Nadia, Mason ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştıklarını kendisini otele davet ettiğini söyledi. Kuzeniyle otele giden güzel kraliçesi, kendisinin Mason Greenwood'la, kuzenini ise Phil Foden ile ilişkiye girdiğini dile getirdi.
Nadia, Mason'nun bir paket jelibon yedikten sonra kendisi ile öpüşmeye başladıklarını ve her şeyin ilerlediğini anlattı. İzlandalı güzel, Mason'nun söylendiği kadar utangaç olmadığını belirtti.
Futbolcuların otele gelmeden önce kendilerinden tatlı ve meyve getirmelerini istediğini söyleyen Nadia Gunnarsdottir, otele vardıklarında otel görevlilerinin bir gece önce başka iki kızın da otele geldiklerini ama kendilerini dışarı attıklarını söylediklerini belirtti.
Pastore'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Anlaşma tamam! İmza atmaya gidiyor...
Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü!
G.Saray'dan bir orta saha transferi daha!
Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım
F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni rotası...
Dev transfer için resmi açıklama bekleniyor!
Roberto Carlos'un 100 yaşındaki babaannesi Kovid-19'u yendi
Eddie Newton'tan mağlubiyet açıklaması
Trabzon'dan kırmızı kart tepkisi!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Tiago Nunes'in görevine son verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum