İngiliz genç yetenekten Manchester United'a şok! Fenerbahçe maçında yok... 1 ay sahalardan uzak kalacak!

Manchester United, ligdeki son Aston Villa maçında sakatlanan Kobbie Mainoo'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Gelecek hafta Uefa Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Manchester United, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

EN AZ 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Times'ta yayımlanan habere göre, hamstring sakatlığı yaşayan İngiliz genç yeteneğin Kobbie Mainoo'nun en az bir ay boyunca forma giyemeyeceği ve Manchester United'ın 7 maçını kaçıracağı belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Bu süreçte Manchester United, Premier Lig'de Brentford, West Ham United, Chelsea ve Leicester City ile karşılaşacak.

Erik ten Hag'ın ekibi, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Leicester City'yi ağırlarken, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak ve PAOK'u Old Trafford'da karşılayacak.

BRUNO FERNANDES'TE KADRODA YER ALAMAYACAK

Daha önce Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Porto deplasmanında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Bruno Fernandes, Fenerbahçe'ye konuk olacağı maç öncesi cezalı duruma düşmüştü.