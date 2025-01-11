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  4. İngiliz Kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle'ın yeni Netflix şovundan ilk fragman yayımlandı

İngiliz Kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle'ın yeni Netflix şovundan ilk fragman yayımlandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.01.2025 15:49
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Sussex Dükü Prens Harry'in eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, yeni Netflix şovuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Kişisel tüyo ve püf noktalarını hayranlarıyla paylaşmaya hazırlanan Markle'in yeni şovunun Sevgilerimle, Meghan'la (With Love, Meghan) ilk fragmanı paylaşıldı.

İngiliz Kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle'ın yeni Netflix şovundan ilk fragman yayımlandı

Sussex Düşesi Meghan Markle, kendi realite şovu Sevgilerimle, Meghan'la (With Love, Meghan) Netflix'e dönüyor. Program, 15 Ocak'ta platformda yayına girecek ve ünlü şef Roy Choi, aktör ve komedyen Mindy Kaling ve başarılı restoran işletmecisi Alice Waters da dahil olmak üzere Meghan'ın Los Angeles'tan birçok arkadaşı şovda yer alacak.

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Netflix "yapımcılığını Meghan'ın üstlendiği ilham verici şovun, eski ve yeni arkadaşlarla yapılan samimi sohbetlerle pratik tavsiyeleri birleştirerek yaşam tarzı programı türünü yeniden yorumladığını" belirtiyor. Netflix'in açıklamasında şovla ilgili olarak, "Meghan, kişisel tüyo ve püf noktalarını paylaşıyor, mükemmelliktense eğlenceye önem veriyor ve beklenmedik durumlarda bile güzel şeyler yaratmanın ne kadar kolay olabileceğini vurguluyor. Konuklarıyla birlikte mutfakta, bahçede ve ötesinde kolları sıvayarak sizi de aynısını yapmaya davet ediyorlar." ifadeleri yer aldı.

Express
Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle
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