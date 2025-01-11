İngiliz Kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle'ın yeni Netflix şovundan ilk fragman yayımlandı

Sussex Düşesi Meghan Markle, kendi realite şovu Sevgilerimle, Meghan'la (With Love, Meghan) Netflix'e dönüyor. Program, 15 Ocak'ta platformda yayına girecek ve ünlü şef Roy Choi, aktör ve komedyen Mindy Kaling ve başarılı restoran işletmecisi Alice Waters da dahil olmak üzere Meghan'ın Los Angeles'tan birçok arkadaşı şovda yer alacak.

Netflix "yapımcılığını Meghan'ın üstlendiği ilham verici şovun, eski ve yeni arkadaşlarla yapılan samimi sohbetlerle pratik tavsiyeleri birleştirerek yaşam tarzı programı türünü yeniden yorumladığını" belirtiyor. Netflix'in açıklamasında şovla ilgili olarak, "Meghan, kişisel tüyo ve püf noktalarını paylaşıyor, mükemmelliktense eğlenceye önem veriyor ve beklenmedik durumlarda bile güzel şeyler yaratmanın ne kadar kolay olabileceğini vurguluyor. Konuklarıyla birlikte mutfakta, bahçede ve ötesinde kolları sıvayarak sizi de aynısını yapmaya davet ediyorlar." ifadeleri yer aldı.