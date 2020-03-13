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Premier Lig ekibi Everton'da koronavirüs şüphesi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Everton'da bir oyuncunun koronavirüs ile ilgili semptomlar göstermesi üzerine takımın ve personelin karantinaya alındığı açıklandı.

Premier Lig ekibi Everton'da koronavirüs şüphesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, bir oyuncusunda virüs semptomlarına rastlandığını, bu nedenle tüm takımın ve personelin karantinaya alındığını duyurdu.

İngiliz ekibi, ayrıca Goodison Park ve tesislerin yanı sıra Liverpool City Center'daki Everton iş yerlerini de kapatma kararı aldı.

İngiltere Hükümeti ve Halk Sağlığı yönergelerine uyulmaya devam edileceği, Premier Lig'de gelecek fikstürlerle ilgili sonraki adımların ise gelişmelere göre ele alınacağı belirtildi.

(İHA)


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