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İngiliz Milli Takım kampında kaçamak yaptılar! Görüntüleri ortaya çıktı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Son aylarda skandallar ile gündeme gelen İngiliz futbolculara, iki isim daha eklendi.

İngiliz Milli Takım kampında kaçamak yaptılar! Görüntüleri ortaya çıktı!

İngiltere Milli Takımı'nda yaşanan skandal ülkede büyük şok yarattı. İki genç yıldız Phil Foden ve Mason Grenwood kaçamak yaptıkları gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grupta İngiltere, İzlanda'yı deplasmanda 1-0 yendi. Bu karşılaşmanın önüne geçen bir olay yaşandı.

İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki en büyük iki yıldız adayı Manchester Cityli Phil Foden ve Unitedlı Mason Grenwood, İzlandalı iki kuzenle birlikte otelde kaçamak yaptı ve bu görüntüler İngiliz basını tarafından servis edildi.

İzlanda Miss Universe yarışmacısı 20 yaşındaki Nadia, İngiltere'nin İzlanda seyahati öncesi Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood ile sosyal medyada tanıştı ve İngiltere'nin İzlanda seyahati öncesinde buluşma sözü aldı.

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Nadia, kuzeni Lara Clausen'e de haber vererek İngiliz futbolcular Foden ve Greenwood ile tanışacaklarını söyledi ve ikili, milli futbolcuların yer aldığı otele gizlice giriş yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzlanda'da kamp yaptıkları otele giriş çıkışların yasaklanması kuralına uymayan iki genç oyuncu, kaldıkları odaya iki kadın getirerek parti verdiler.

Greenwood ve Foden'ın gizlice otele soktukları kadınlarla sabaha kadar eğlendiğini öğrenen İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, iki futbolcuyu da Danimarka ile oynanacak maç için Kopenhag'a götürmedi. İki oyuncunun o görüntüleri sosyal medyayı salladı.

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Otele gelen kadınların yayınladığı videoda Greenwood ve Foden'ın, İngiltere Milli Takımı'nın yeni antrenman formalarıyla görüntüleri yer aldı. Videoyu yayınlayan kadın ise, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim karantina kurallarından haberimiz yoktu. Bize böyle bir şey söylemediler. Videonun yayınlanmaması gerektiğini de bilmiyorduk" dedi.

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İzlandalı genç kızların paylaştığı videoda Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden'ın çıplak görüntüsü ise sosyal medyada en çok konuşulan görüntü oldu.

City, Phil Foden'a disiplin cezası uygulanacağını açıklarken United ise Greenwood'un koronavirüs kurallarını ihlal etmesini 'Hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.

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