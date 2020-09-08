İngiliz Milli Takım kampında kaçamak yaptılar! Görüntüleri ortaya çıktı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzlanda'da kamp yaptıkları otele giriş çıkışların yasaklanması kuralına uymayan iki genç oyuncu, kaldıkları odaya iki kadın getirerek parti verdiler.

Nadia, kuzeni Lara Clausen'e de haber vererek İngiliz futbolcular Foden ve Greenwood ile tanışacaklarını söyledi ve ikili, milli futbolcuların yer aldığı otele gizlice giriş yaptı.

İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki en büyük iki yıldız adayı Manchester Cityli Phil Foden ve Unitedlı Mason Grenwood, İzlandalı iki kuzenle birlikte otelde kaçamak yaptı ve bu görüntüler İngiliz basını tarafından servis edildi.

Greenwood ve Foden'ın gizlice otele soktukları kadınlarla sabaha kadar eğlendiğini öğrenen İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, iki futbolcuyu da Danimarka ile oynanacak maç için Kopenhag'a götürmedi. İki oyuncunun o görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Otele gelen kadınların yayınladığı videoda Greenwood ve Foden'ın, İngiltere Milli Takımı'nın yeni antrenman formalarıyla görüntüleri yer aldı. Videoyu yayınlayan kadın ise, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim karantina kurallarından haberimiz yoktu. Bize böyle bir şey söylemediler. Videonun yayınlanmaması gerektiğini de bilmiyorduk" dedi.

İzlandalı genç kızların paylaştığı videoda Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden'ın çıplak görüntüsü ise sosyal medyada en çok konuşulan görüntü oldu.

City, Phil Foden'a disiplin cezası uygulanacağını açıklarken United ise Greenwood'un koronavirüs kurallarını ihlal etmesini 'Hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.

