İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi

İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe kariyerinin başında yaşadığı tacizi anlattı. Daisy, 19 yaşındayken çekim için fotoğrafçısının evine gitti.

"EŞİ MUTFAKTAYKEN BENİ YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ"

Eşi mutfakta akşam yemeği yaptığı sırada fotoğrafçının kendisine çekimlere yatak odasında devam edeceklerini söyleyip kendisini yatak odasına götürdüğünü söyleyen Daisy, yatak odasında poz için uzandığı sırada fotoğrafçının iç çamaşırını çıkarıp cinsel organının kendisine gösterdiğini söyledi.

TEPKİ GÖSTERİNCE DONUP KALDI

Genç şarkıcı fotoğrafçının kendisine yaklaştığı sırada tepki göstermesi üzerine fotoğrafçının böyle bir tepki beklemediği için donduğunu ifade etti.

SESİNİ ÇIKARAMADI

Daisy, odadan çıktıklarını ve mutfağa gidip eşinin yaptığı yemeği beraber yediklerini, evliliklerine zarar gelememesi için adamın eşine hiçbir şey belli etmediğini ama evden çıktıktan sonra bir daha fotoğrafçı ile çalışmadığını söyledi.



