YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İngiliz öğrenciler Öğretmenler Gününü video klip ile kutladı

İngiliz öğrenciler Öğretmenler Gününü video klip ile kutladı

24.11.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz öğrenciler Öğretmenler Gününü video klip ile kutladı

İngiltere'nin Londra kentinde faaliyet gösteren Salbury İlköğretim Okulu'nda görevli Bursalı öğretmen Vehbiye Çalım, İngiltere vatandaşı olan öğretmen ve öğrenciler ile birlikte bir video klibi hazırlayarak Türkiye'deki meslektaşlarının Öğretmenler Gününü kutladı.

Daha öncede Salbury İlköğretim Okulu ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Çayyaka İlköğretim Okulunu kardeş okul ilan eden öğretmen, iki ülke ve iki okul arasında ortak projeye imza attı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldiğini belirten Vehbiye Çalım, 10 yaşındayken babasını kaybettikten sonra ailesiyle İngiltere'ye yerleştiklerini söyledi.

Türkiye'nin yerinin kendisi açısından hep farklı olduğunu dile getiren Çalım, şunları kaydetti:

"Çocuklarımı da Türk kültürü ile yetiştirmeye çalıştım. Aynı zamanda okulumdaki öğrencilerime de Türkiye'yi, Türk kültürünü, Atatürk'ü anlatarak ülkemizi tanıtıyorum. Bu benim için çok gurur verici bir durum. Okulum ile İnegöl Çayyaka İlköğretim Okulu arasında bu kapsamda köprü olması için bir proje ortaya koyduk. Turing Programı ile buradan İngiltere dışına ilk ziyareti bizim okulumuz gerçekleştirecek ve bu okul da Çayyaka İlköğretim Okulu olacak. 5 Mayıs 2022 tarihinde 3 öğretmen ve 10 öğrenci ile Türkiye'ye geleceğiz proje kapsamında. Türkiye deki öğrenciler ile ortak online dersler verdik, öğrencilerin pekişmesi için karşılıklı mektup arkadaşlığı oluşturduk. Buradaki öğrencilerime Türk geleneklerine uygun yöresel kıyafetlerimizi, yiyecek ve içeceklerimize yönelik eğitimler verdik."

Çalım, "Bu klibi de Türkiye'yi öğrencilerimin tanıması amacıyla çektik ve orada bulunan öğretmen arkadaşlarımıza armağan ettik. Bu kapsamda Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum." diye konuştu.

İngiliz öğrenciler Öğretmenler Gününü video klip ile kutladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge KupasıVoleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Anahtar Kelimeler:
İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:52
Öğle
12:55
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:12
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.