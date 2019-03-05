Eljif Elmas için bomba iddia!

MYNET.COM | Celtic'ten ayrılarak İngiliz ekibi Leicester City'nin başına geçen Brendan Rogers, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
İngiliz "teamtalk" sitesi, Rodgers'in ilk hedefinin Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ın olduğunu yazdı. Haberde Eljif Elmas'ı Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Manchester City ve Tottenham'ın da yakından takip ettiği belirtilirken, Leicester City'nin bu transfer için 30 milyon Sterlin'i gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.
Haberde ayrıca Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Eljif'in dışında Rodgers'ın diğer hedeflerinin de Rangers'tan Alfredo Morelos ve Crystal Palace forması giyen Aaron Wan-Bissaka olduğu belirtildi.
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