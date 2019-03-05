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Eljif Elmas için bomba iddia!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Leicester City'nin yeni hocası Brendan Rodgers, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın peşine düştü. İngiliz basını bu transfer için Leicester City'nin 30 milyon Sterlin'i gözden çıkarması gerektiğini yazdı.

Eljif Elmas için bomba iddia!

MYNET.COM | Celtic'ten ayrılarak İngiliz ekibi Leicester City'nin başına geçen Brendan Rogers, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

İngiliz "teamtalk" sitesi, Rodgers'in ilk hedefinin Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ın olduğunu yazdı. Haberde Eljif Elmas'ı Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Manchester City ve Tottenham'ın da yakından takip ettiği belirtilirken, Leicester City'nin bu transfer için 30 milyon Sterlin'i gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.

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Haberde ayrıca Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Eljif'in dışında Rodgers'ın diğer hedeflerinin de Rangers'tan Alfredo Morelos ve Crystal Palace forması giyen Aaron Wan-Bissaka olduğu belirtildi.

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