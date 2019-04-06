İngilizler sokak ortasında fena dağıttılar!

Liverpool'da üç gün boyunca sürecek olan Aintree Grand National Festival'i Perşembe sabahı başladı. Cumartesi öğleden sonra Grand National yarışına ev sahipliği yapacak.
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