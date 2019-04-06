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İngilizler sokak ortasında fena dağıttılar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | 06.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

Liverpool'da gerçekleştirilen Grand National yarışlarının açılış gününe alkolün dozunu kaçıran İngilizler damgasını vurdu.

Liverpool'da üç gün boyunca sürecek olan Aintree Grand National Festival'i Perşembe sabahı başladı. Cumartesi öğleden sonra Grand National yarışına ev sahipliği yapacak.

At yarışını izlemeye giden İngilizler, alkolün dozunu kaçırdı!

Yağmur ve sert rüzgarların eşlik ettiği açılış gününe yine kadınlar damgasını vurdu.
Şıklıklarıyla göz kamaştıran kadınlar, alkolün de etkisiyle kendinden geçip, kendini ortaya atıp dans etmeye başladı.
Üç günlük etkinliğe katılan kadınlar, soğuk havaya aldırış etmedi.
Yüksek topuklu ayakkabılar, baharı çağrıştıran etek ve elbiselerle açılışa koştu. Dalmaçyalı siyah-beyaz monokrom elbise giyen bir kadın, kendini ortaya atıp, dans etmeye başladı.
Kısa kadife mini elbise giymiş başka bir kadın da ona eşlik etmeye başladı.
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Anahtar Kelimeler:
İngilizler alkol Grand National yarışları

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