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İngilizler yazdı: Chelsea'nin yıldızı Giroud Fenerbahçe'ye

22.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti.

İngilizler yazdı: Chelsea'nin yıldızı Giroud Fenerbahçe'ye

Gelecek sezon için ana hedefi Şampiyonlar Ligi olan Fenerbahçe, son 6 haftaya lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde girdi. Çok büyük aksilik olmazsa Avrupa sahnesinde kendini gösterecek olan Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsünü Mesut getirecek.

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MIRROR GAZETESİ: GİROUD, FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Haberler sitesinin Mirror gazetesine dayandırdığı habere göre İngilliz gazetesi, "Süper Lig devi Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer etmek istediği dünya yıldızı golcü için Mesut Özil'i resmen devreye soktuğu ve ikna çalışmalarının çoktan başladığı" haberini paylaştı.

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YAŞINA GÖRE ÇOK ATLETİK

Olivier Giroud, bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı Premier Lig'de ise 4 gol kaydetti. Giroud, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e attığı rövaşata golüyle de jeneriklere geçti.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
34 yaşındaki adamdan ne medet umuyorsunuz siz ya anadoluyu gezin bırakın oralar
18 lik ömer faruk beyazı kaçır 34 lük adamı getir harikayız.
Aman ne yıldız, ne yıldız , sanki Chelsea da sezonda 40 gol atmışta Fransa milli takımını sırtlamışta, Giroud Fener e geliyormuş, Hatay dan Boupendza yı alın onu tercih ederim Sörloth gelse tam santrfor derim

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