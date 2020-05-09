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İngilizlerden Diagne mesajı: Transferi açıklayın

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2020 21:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'da gözden çıkarılan Mbaye Diagne için İngiltere'de transfer gündemi oluştu. İşte Mbaye Diagne'yi isteyn takım, son gelişmeler...

Galatasaray'dan kiralandığı Club Brugge'de sorunlu bir sezon geçiren Mbaye Diagne'ye, transferde adının anıldığı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta taraftarlardan onay çıktı.

"KADER YAZILMIŞTIR"

Senegalli oyuncunun Instagram'dan paylaştığı "Kader yazılmıştır, gerçek değişmez. Şükürler olsun Alah'ım, benim için belirlediğin her şeyi kabul ediyorum" şeklinde bir mesajla Nottingham Forest logolu bir fotoğrafını paylaşması taraftarların dikkatini çekti.

TARAFTARDAN DIAGNE MESAJLARI

Championship'te Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren ve 5. sırada olan Nottingham'ın, yükselmesi halinde bir forvet transferi yapacağını belirten taraftarlar, sosyal medyada Diagne için dikkat çekici mesajlar yolladı. İşte Nottingham taraftarlarının Diagne mesajları...

"KARIŞIK DUYGULAR VAR"

Karışık duygularım var. Everton ve Villa taraftarları onu neden istemiyor, bilmiyorum. Nasıl gol atıyor, onu da bilmiyorum.

karışık duygular

"MAÇ BAŞINA GOL ORANI KÖTÜ DEĞİL"

"Doğru mu bilmiyorum ama maç başına gol oranı kötü değil."

maç başına gol oranı

"DIAGNE'Yİ ALAMAYIZ"

Diagne'yi gerçekten alma şansımız yok. Gittiği her kulüpte gol atış, biz böyle forvetleri seviyoruz."

diagneyi alamayız

"GOL MAKİNESİ"

"Umarım Diagne transferi bitmiştir, gol makinesi gibi gözüküyor."

gol makinsi

"TRANSFERİ AÇIKLAYIN"

"Diagne transferini açıklayın"

transferi açıklayın

"GOL İSTATİSTİĞİ GERÇEK OLAMAZ"

"Diagne hakkında bir şey bilmiyorum ancak gol istatistiği gerçek olamaz. Doğruysa tek üzen şey, çalışanların maaşını vermedikten 10 gün sonra transfer yapıyoruz. Doğru gözükmüyor."

istatistik

(Sporx)

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