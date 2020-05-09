İngilizlerden Diagne mesajı: Transferi açıklayın

Galatasaray'dan kiralandığı Club Brugge'de sorunlu bir sezon geçiren Mbaye Diagne'ye, transferde adının anıldığı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta taraftarlardan onay çıktı.

"KADER YAZILMIŞTIR"

Senegalli oyuncunun Instagram'dan paylaştığı "Kader yazılmıştır, gerçek değişmez. Şükürler olsun Alah'ım, benim için belirlediğin her şeyi kabul ediyorum" şeklinde bir mesajla Nottingham Forest logolu bir fotoğrafını paylaşması taraftarların dikkatini çekti.

TARAFTARDAN DIAGNE MESAJLARI

Championship'te Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren ve 5. sırada olan Nottingham'ın, yükselmesi halinde bir forvet transferi yapacağını belirten taraftarlar, sosyal medyada Diagne için dikkat çekici mesajlar yolladı. İşte Nottingham taraftarlarının Diagne mesajları...

"KARIŞIK DUYGULAR VAR"

Karışık duygularım var. Everton ve Villa taraftarları onu neden istemiyor, bilmiyorum. Nasıl gol atıyor, onu da bilmiyorum.

"MAÇ BAŞINA GOL ORANI KÖTÜ DEĞİL"

"Doğru mu bilmiyorum ama maç başına gol oranı kötü değil."

"DIAGNE'Yİ ALAMAYIZ"

Diagne'yi gerçekten alma şansımız yok. Gittiği her kulüpte gol atış, biz böyle forvetleri seviyoruz."