İngilizlerden Diagne mesajı: Transferi açıklayın

Galatasaray'dan kiralandığı Club Brugge'de sorunlu bir sezon geçiren Mbaye Diagne'ye, transferde adının anıldığı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta taraftarlardan onay çıktı.
Senegalli oyuncunun Instagram'dan paylaştığı "Kader yazılmıştır, gerçek değişmez. Şükürler olsun Alah'ım, benim için belirlediğin her şeyi kabul ediyorum" şeklinde bir mesajla Nottingham Forest logolu bir fotoğrafını paylaşması taraftarların dikkatini çekti.
Championship'te Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren ve 5. sırada olan Nottingham'ın, yükselmesi halinde bir forvet transferi yapacağını belirten taraftarlar, sosyal medyada Diagne için dikkat çekici mesajlar yolladı. İşte Nottingham taraftarlarının Diagne mesajları...
Karışık duygularım var. Everton ve Villa taraftarları onu neden istemiyor, bilmiyorum. Nasıl gol atıyor, onu da bilmiyorum.
"Doğru mu bilmiyorum ama maç başına gol oranı kötü değil."
Diagne'yi gerçekten alma şansımız yok. Gittiği her kulüpte gol atış, biz böyle forvetleri seviyoruz."
"Umarım Diagne transferi bitmiştir, gol makinesi gibi gözüküyor."
"Diagne transferini açıklayın"
"Diagne hakkında bir şey bilmiyorum ancak gol istatistiği gerçek olamaz. Doğruysa tek üzen şey, çalışanların maaşını vermedikten 10 gün sonra transfer yapıyoruz. Doğru gözükmüyor."
(Sporx)
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