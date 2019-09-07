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İngiltere 4 - 0 Bulgaristan

FUTBOL HABERLERİ  | 07.09.2019 22:01 | Son Güncelleme

İngiltere, yıldız golcüsü Harry Kane'in hat-trick yaptığı karşılaşmada sahasında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti.

İngiltere 4 - 0 Bulgaristan

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere, sahasında Bulgaristan'ı ağırladı. 24. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçen İngiltere, ilk yarıyı tek farkla önde kapattı.

49'da bu kez penaltıdan topu ağlara gönderen Harry Kane, takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Raheem Sterling'in golüyle skor 3-0'a gelirken bu golün asistli Harry Kane'den geldi.

Maçta son gol sahanın yıldızı Kane'den geldi. 73. dakikada bir kez daha penaltıdan golü bulan Kane skoru tayin etti. İngiltere, sahasında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olurken Harry Kane 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

3 maç sonunda puanını 9'a yükselten İngiltere, önceki iki maçında Çekya'yı 5-0, Karadağ'ı ise 5-1 mağlup etmişti. Bulgaristan'ın ise 5 maç sonunda 2 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere - Bulgaristan EURO 2020 Elemeleri

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