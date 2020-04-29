İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya Ligi iptal oluyor!

Ligue 1’de bu sezonu dün sonlandıran Fransız yetkililer, diğer 4 büyük ligle beraber (İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya) sezonun tekrar başlamaması konusunda anlaşmaya vararak bu kararı aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR AÇIKLANACAK

Fransa'nın ünlü haber sitesi 'LeParisien'de çıkan habere göre; Fransa Ligi'nin ertelenmesinin diğer liglerle bağlantılı olduğu açıklandı. Diğer 4 büyük lig ile bir toplantı gerçekleştiren Fransız yetkililer, ortak bir karar alarak ligi iptal ettikleri öne sürüldü. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ligi için ise önümüzdeki günlerde iptal kararının açıklanacağı belirtildi. Fransız yetkililer ayrıca diğer 4 büyük ligde de sezonun başlamaması için lobi çalışmaları yapıyor.