İngiltere, Almanya'yı devirdi ve çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. Wembley'de oynana karşılaşmada 2-0'lık skorla kazanan ve tur atlayan ev sahibi İngiltere oldu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü, 75. dakikada Raheem Sterling ve 86. dakikada Harry Kane kaydetti.

Raheem Sterling, Gary Lineker'den sonra İngiltere'nin bir büyük turnuvada ilk 3 golünü atan ikinci futbolcu oldu.

1975'TEN BERİ SÜREN HASRET BİTTİ

İngiltere ile Almanya, Wembley Stadyumu'nda daha önce 13 kez karşı karşıya geldi. Bu stattaki ilk beş Almanya maçının dördünü kazanan İngiltere (1M), daha sonraki yedi karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 5M). Ancak İngiltere, bu kez Wembley'de Almanya'yı yenerek, 1975'ten beri süren hasretine son verdi.

EURO 2020'ye vedan eden Almanya, turnuva sonunda ayrılacağını açıklayan Joachim Löw ile sona maçına çıktı. Almanya yoluna yeni teknik direktörü Hansi Flicik ile devam edecek.

Çeyrek finale yükselen İngiltere, bu turda İsveç - Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

ÖLÜM GRUBU OLARAK ADLANDIRILAN GRUPTAN SAĞ ÇIKAN OLMADI

Ölüm grubu denilen; Fransa, Portekiz, Almanya ve Macaristan'ın olduğu gruptan bir takım bile çeyrek finale yükselemedi.



