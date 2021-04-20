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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Avrupa Süper Ligi resti

20.04.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6 İngiliz kulübünün Avrupa Süper Ligi'nde oynamasına karşı yasa çıkaracaklarını ve bu duruma engel olacaklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Avrupa Süper Ligi resti

Dünyanın konuştuğu Avrupa Süper Ligi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'dan 12 takımın onay verdiği lig için İngiltere'den Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham'ın yer alacak.

Olaya devlet adamları da el atmaya başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6 İngiliz kulübünün Avrupa Süper Ligi'nde oynamasına karşı yasa çıkaracaklarını ve bu duruma engel olacaklarını açıkladı.

Boris Johnson, bugün futbol kulüplerinin başındaki isimlerle üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Jonhson, Avrupa Süper Ligi'ni engellemek için elinden geleni yapacağının sözünü verdi. Başbakan Boris Johnson'ın her zaman taraftarlarla birlikte dayanışma içerisinde olacağı ve futbolun geleceği için bu tür kararların merkezinde onların olması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

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Avrupa Süper Ligi
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