İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Genç futbolcu annesine morgda yapılanları öğrenince intihar etti

20 yaşındaki İngiliz futbolcu Jay Carr'ın cansız bedeni geçtiğimiz günlerde evinin yakınlarındaki ormanlık alanda bulunmuştu. Yapılan incelemelerin ardından genç oyuncunun intihar ettiği anlaşılırken, olayın nedeni de ortaya çıktı.

KARDEŞİNİ KAYBETMİŞTİ

2015 yılında kardeşini kaybettiği günden bu yana psikolojik sorunlarla boğuşan Carr'ın intihar etme sebebinin annesinin ölümünden sonra "Morg Canavarı" olarak bilinen David Fuller tarafından morgda taciz edildiğini öğrenmesi olduğu belirtildi. Avukatları, Carr'ın bu haber üzerine psikolojik durumunun ağırlaştığını ve intihar ettiğini söyledi.

OLAYI ÖĞRENİNCE CANINA KIYDI

Hayatını kaybeden 101 kadını morgda taciz ettiği için cezaya çarptırılan David Fuller'in annesini de taciz ettiğini öğrenen Carr bu durumu kabullenemeyerek canına kıydı. annesini de taciz ettiğini öğrendikten sonra canına kıydığı ifade edildi.

ZİHİNSEL SAĞLIĞINI DAHA DA BOZDU...

Konuya ilişkin açılan soruşturma için Jay Carr'ın avukatları yaptığı açıklamada, annesinin ölümü ve bu ölümün koşullarından derinden etkilendiğini, bu bilgilerin onun zihinsel sağlığını daha da bozduğunu ve sonunda intiharına yol açtığını belirtti.



