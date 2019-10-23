İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklamada sorumluların adalet önüne çıkarılması için çaba harcandığı kaydedildi. Öte yandan içişleri bakanı yaşanan gelişme karşısında şoke olduğunu ve çok üzgün olduğunu aktardı.

Kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi.

Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, cinayet zanlısı olarak 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalının gözaltına alındığı bildiriliyor.

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi.



