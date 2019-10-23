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İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

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DÜNYA  | 23.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu. Katliam gibi olayın amacı bilinmezken kamyonun sürücüsünün gözaltına alındığı belirtiliyor.

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklamada sorumluların adalet önüne çıkarılması için çaba harcandığı kaydedildi. Öte yandan içişleri bakanı yaşanan gelişme karşısında şoke olduğunu ve çok üzgün olduğunu aktardı.

Kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi.

Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, cinayet zanlısı olarak 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalının gözaltına alındığı bildiriliyor.

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ingiltere essex ceset

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Medeniyetin başkenti dingiltere
okuyan arkadaşım senin cesedin yoksa sıkıntı yok
Organ mafyasıdır
Ölmüş bir cesedin organı kullanılamazki saçmaladın sende :)
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