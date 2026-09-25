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İngiltere'de deprem gibi karar! Manchester City'e şok: Küme bile düşebilir

Manchester City'nin Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunduğu bildirildi. İngiliz ekibine uygulanacak yaptırım henüz kesinleşmezken City'nin karara itiraz etmesi bekleniyor.

İngiltere'de deprem gibi karar! Manchester City'e şok: Küme bile düşebilir
Burak Kavuncu

İngiliz futbolunda Manchester City'nin uzun süredir devam eden finansal kurallar dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. The Athletic ve The Times'ın aktardığı bilgilere göre bağımsız komisyon, kulübü yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu buldu; yaptırımlarla ilgili karar ise henüz açıklanmadı.

MANCHESTER CITY 114 SUÇLAMADA SUÇLU BULUNDU

İngiltere de deprem gibi karar! Manchester City e şok: Küme bile düşebilir 1

Manchester City'nin Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla karşı karşıya olduğu 115 maddelik dosyada karar aşamasına gelindi.

The Athletic'ten David Ornstein'in aktardığı ve Reuters'ın da doğruladığı bilgilere göre Manchester City, 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu. Kulübün yalnızca bir suçlamadan aklandığı bildirildi.

CEZA HENÜZ BELLİ DEĞİL

İngiltere de deprem gibi karar! Manchester City e şok: Küme bile düşebilir 2

Suçlu bulunma kararının ardından Manchester City'ye uygulanacak yaptırımlar henüz kesinleşmiş değil.

Dosya kapsamında para cezası, puan silme veya Premier Lig'den ihraç gibi farklı yaptırımların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak şu aşamada kulübe hangi cezanın uygulanacağı konusunda resmi bir karar açıklanmış değil.

ŞAMPİYONLUKLARLA İLGİLİ KARAR VERİLMEDİ

İngiltere de deprem gibi karar! Manchester City e şok: Küme bile düşebilir 3

Manchester City'nin geçmiş sezonlarda kazandığı şampiyonlukların durumunun da süreç kapsamında tartışılabileceği öne sürülüyor.

Bununla birlikte mevcut aşamada kazanılmış şampiyonlukların geri alınmasına yönelik verilmiş kesin bir karar bulunmuyor. Yaptırımların bağımsız komisyon tarafından belirlenmesi ve sonrasında kulübün itiraz sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.

CITY'DEN İLK AÇIKLAMA

İngiltere de deprem gibi karar! Manchester City e şok: Küme bile düşebilir 4

Manchester City cephesi ise kararın ardından sürecin henüz tamamlanmadığına dikkat çekti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Premier Lig tarafından yürütülen sürecin devam ettiği ve tamamlanması gereken önemli aşamalar bulunduğu belirtildi. Manchester City'nin daha önce ortaya koyduğu hukuki tutumunu koruduğu ve sürece saygı göstermeye devam ettiği ifade edildi.

İTİRAZ HAZIRLIĞI

İngiltere de deprem gibi karar! Manchester City e şok: Küme bile düşebilir 5

Manchester City'nin ortaya çıkan karara karşı hukuki yolları kullanması bekleniyor. Reuters da İngiliz ekibinin karara itiraz edeceğinin bildirildiğini aktardı.

Böylece 2023'te başlayan ve uzun süredir İngiliz futbolunun en önemli hukuki dosyalarından biri olarak takip edilen süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza manchester city
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