Fransa ve Türkiye milli takımları Kocaeli Stadyumu’nda

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında A Milli Futbol Takımı, saat 21.45’te Fransa ile Kocaeli’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde her iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri, maçın oynanacağı Kocaeli Stadyumu’na ulaştı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ!

Stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, takım otobüsleri güvenlik ekiplerinin kontrolünde stadyuma giriş yaptı. Fransa ve Türkiye kafileleri, yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odalarına geçti. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculara stadyuma girişleri sırasında yoğun ilgi gösterildi.

Oyuncuların soyunma odalarına geçmesinin ardından maç öncesi hazırlıklar başladı. Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşma öncesi son hazırlıklar yapılırken, tribünlerde de heyecan giderek arttı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır