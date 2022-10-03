İngiltere'de gündem Ozan Tufan! Taraftarın sabrını tüketti...

Hull City'nin kötü gidişatı Ozan Tufan'ı vurdu. 24 takımlı Championchip’te 20. sıraya inen ve Şota Arvaledze ile yollarını ayıran Hull City’de taraftarların hedefinde Ozan Tufan var.

4 HAFTADA 2 GOL, SONRASI HÜSRAN

Ozan Tufan'ın Hull City dönemi çok iyi başlamıştı. İlk 4 maçında 2 gol atan milli oyuncu sonraki maçlarda adeta sahada yoktu. Alınan 5 yenilginin 4'ünde ilk 11'de bulunan Ozan Tufan için taraftarların sabrı tükendi. Kilolarıyla yine başı dertte olan Ozan Tufan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



