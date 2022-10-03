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İngiltere'de gündem Ozan Tufan! Taraftarın sabrını tüketti...

03.10.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City'nin bu sene yaptığı Ozan Tufan transferi İngiltere'de gündeme oturdu. Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim'e danışarak aldığı yıldız oyuncu Hull City'de yokları oynuyor. Taraftarların da eleştirmeye başladığı milli oyuncu için sezon sonu yol görünebilir.

İngiltere'de gündem Ozan Tufan! Taraftarın sabrını tüketti...

Hull City'nin kötü gidişatı Ozan Tufan'ı vurdu. 24 takımlı Championchip’te 20. sıraya inen ve Şota Arvaledze ile yollarını ayıran Hull City’de taraftarların hedefinde Ozan Tufan var.

4 HAFTADA 2 GOL, SONRASI HÜSRAN

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Ozan Tufan'ın Hull City dönemi çok iyi başlamıştı. İlk 4 maçında 2 gol atan milli oyuncu sonraki maçlarda adeta sahada yoktu. Alınan 5 yenilginin 4'ünde ilk 11'de bulunan Ozan Tufan için taraftarların sabrı tükendi. Kilolarıyla yine başı dertte olan Ozan Tufan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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