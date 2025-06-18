İngiltere'de istediğini bulamayan Ferdi Kadıoğlu valizlerini topladı! Transfer teklifini kabul etti...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. Brighton'da sakatlıklar sonrası formasını kaybeden milli oyuncumuz yeniden toparlanabilmek için Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etme kararı aldı.

1 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ

Fenerbahçe kulübü, Brighton'a Ferdi Kadıoğlu için kiralama teklifi yaptı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler beklemeye geçti.

BRIGHTON DÜŞÜNÜP KARAR VERECEK

İlk aşamada Ferdi'yi kiralık olarak göndermek istemeyen Brighton, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istedi. Sarı-lacivertliler, Brighton'ın kabul etmesi durumunda Ferdi'yi kadrosuna katacak.