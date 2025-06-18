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İngiltere'de istediğini bulamayan Ferdi Kadıoğlu valizlerini topladı! Transfer teklifini kabul etti...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 2024 yılında ayrılarak İngiliz ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmeye hazırlanıyor. Brighton'da yaşadığı sakatlık sonrası formundan iyice düşen milli oyuncu, Fenerbahçe'nin kiralama teklifine yeşil ışık yaktı.

İngiltere'de istediğini bulamayan Ferdi Kadıoğlu valizlerini topladı! Transfer teklifini kabul etti...
Emre Şen
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. Brighton'da sakatlıklar sonrası formasını kaybeden milli oyuncumuz yeniden toparlanabilmek için Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etme kararı aldı.

1 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ

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Fenerbahçe kulübü, Brighton'a Ferdi Kadıoğlu için kiralama teklifi yaptı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler beklemeye geçti.

BRIGHTON DÜŞÜNÜP KARAR VERECEK

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İlk aşamada Ferdi'yi kiralık olarak göndermek istemeyen Brighton, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istedi. Sarı-lacivertliler, Brighton'ın kabul etmesi durumunda Ferdi'yi kadrosuna katacak.

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