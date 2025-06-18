İngiltere'de istediğini bulamayan Ferdi Kadıoğlu valizlerini topladı! Transfer teklifini kabul etti...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. Brighton'da sakatlıklar sonrası formasını kaybeden milli oyuncumuz yeniden toparlanabilmek için Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etme kararı aldı.
Fenerbahçe kulübü, Brighton'a Ferdi Kadıoğlu için kiralama teklifi yaptı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler beklemeye geçti.
İlk aşamada Ferdi'yi kiralık olarak göndermek istemeyen Brighton, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istedi. Sarı-lacivertliler, Brighton'ın kabul etmesi durumunda Ferdi'yi kadrosuna katacak.
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