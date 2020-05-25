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İngiltere'de kadın futbol ligleri koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.05.2020 17:48 | Son Güncelleme

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda askıya alınan Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi sona erdirildi.

İngiltere'de kadın futbol ligleri koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerle görüşmeler sonucunda kadın liglerinde 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Liglerde şampiyon ilan edilmesi, küme düşme ve yükselme konularında ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

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