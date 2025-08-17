İngiltere'de Manchester United-Arsenal karşılaşmasında maça Altay Bayındır damga vurdu! Milli eldiven topu ıskaladı ve Arsenal öne geçti...

İngiltere Premier Lig’de Manchester United evinde Arsenal ile karşılaştı. United’ın kalesini koruyan milli kaleci Altay Bayındır maça ilk 11’de başladı.

KRİTİK HATA VE GOL!

Manchester United’da Altay Bayındır kaleyi korurken, maçın henüz başlarında 12.dakikada Arsenal’ın kullandığı korner de gol geldi. Declan Rice’ın kullandığı köşe vuruşunda topu yumruklamak isteyen Altay Bayındır ıska geçince arka direkte Calafiori boş kaleye son dokunuşu yaptı. Golün ardından sosyal medyada yerli ve yabancı kullanıcılar Milli kaleciyi eleştiren bir çok yazı paylaştı.

ONANA SAKATTI

Manchester United’ın kalesinde daha çok görmeye alışkın olduğumuz Andre Onana bugün maç kadrosunda yoktu. Tecrübeli eldivenin arak adalesinden sakat olduğu gelen bilgiler arasında.