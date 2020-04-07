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İngiltere'de Premier Ligi bir kez daha ertelendi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Premier Lig hakkında bir kez daha erteleme kararı çıktı.

İngiltere'de Premier Ligi bir kez daha ertelendi!

İngiltere'de Premier Lig de dahil, tüm profesyonel liglerdeki bütün karşılaşmalar ertelendi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, en erken 4 Nisan'da başlayacak olan karşılaşmaların, yeniden başlamasının "tıbbi tavsiyeler ve günün koşullarına bağlı olacağı" belirtildi.

İngiltere'de Premier Lig de dahil, tüm profesyonel liglerdeki bütün karşılaşmalar en az 3 Nisan'a dek ertelendi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, "tıbbi tavsiyeler ve günün koşullarına bağlı olarak" maçların 4 Nisan'da yeniden başlayacağı belirtildi.

Alt klasman liglerini kapsayan EFL ise 3 Nisan tarihinde ligleri başlatmayı umuyor. Yapılan açıklamada, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta ve Chelsea futbolcusu Callum Hudson-Odoi'nin virüs kapmış olmasına da atıf yapıldı, iki isme de hızlı bir iyileşme süreci dilendi.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra, Arsenal'in İngiltere Premier Ligi'nde Cumartesi günü Brighton'la oynayacağı karşılaşma ertelenmişti. 37 yaşındaki Arteta, Perşembe gecesi yaptığı açıklamada kendisini kötü hissetmesinin ardından koronavirus testi yaptırdığını, çıkan sonucun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
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