İngiltere'de şok! Adanaspor'un eski yıldızı Jordon Ibe havalimanında tutuklandı

Bir dönem Liverpool forması giyen ve 2021/22 sezonunda Adanaspor'a transfer olarak büyük ses getiren Jordon Ibe, ülkesi İngiltere'de tutuklandı! Şiddet ve kasten yaralama suçlamasıyla Luton Havalimanı'nda gözaltına alınan 30 yaşındaki futbolcunun kariyeri, amatör kümeye kadar düşmesinin ardından şimdi de mahkeme koridorlarına taşındı.

Emre Şen

İngiliz futbolunun bir dönem gelecekteki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen, ancak beklenen patlamayı hiçbir zaman yapamayan Jordon Ibe, saha dışı olaylarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kariyerini şu sıralar Bulgaristan ekibi Lokomotiv Sofia'da sürdüren oyuncu, ülkesinde büyük bir şoka imza attı.

LUTON HAVALİMANINDA KELEPÇE ŞOKU

İngiltere de şok! Adanaspor un eski yıldızı Jordon Ibe havalimanında tutuklandı 1

İngiliz basınında yer alan son dakika bilgilerine göre; geçtiğimiz ay İngiltere'ye dönen Jordon Ibe, bir saldırı ve kasten yaralama olayıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Luton Havalimanı'nda polis ekiplerince tutuklandı.

Gözaltına alınan ve ifadesi alınan 30 yaşındaki futbolcu, kefaletini ödemesinin ardından şimdilik serbest bırakıldı. İbe'nin, hakkındaki iddialar nedeniyle 6 Mart'ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

ADANASPOR'DA "SIFIR" ÇEKMİŞTİ

İngiltere de şok! Adanaspor un eski yıldızı Jordon Ibe havalimanında tutuklandı 2

Jordon Ibe ismi, Türk futbolseverlere de hiç yabancı değil. 2021/22 sezonunun ara transfer döneminde TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı kadrosuna katarak dünyada ses getirmişti. Ancak yaşadığı mental sorunlar ve fiziksel eksiklikleri nedeniyle Adana ekibinde tutunamayan Ibe, Türkiye macerasında hiç forma şansı bulamadan takımdan ayrılmıştı.

LIVERPOOL'DAN AMATÖRE: İNANILMAZ DÜŞÜŞ

İngiltere de şok! Adanaspor un eski yıldızı Jordon Ibe havalimanında tutuklandı 3

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde defalarca forma giyen ve Liverpool'da parlayan oyuncu, kariyerinde inanılmaz bir serbest düşüş yaşadı. Lokomotiv Sofia'ya imza atmadan hemen önce ülkesinde amatör lig takımlarından Sittingbourne FC'ye kadar düşen Jordon Ibe, şimdi de özgürlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

