Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! İtalyanlar Icardi gerçeğini patlattı: "Juventus'a 'Evet' dedi"

Galatasaray'daki 4. sezonunu geçiren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ederken, İtalya'dan gelen son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü.

Ara transfer döneminde adı sıkça Avrupa devleriyle anılan 32 yaşındaki golcünün, aslında takımda kalmak yerine İtalya'ya dönmeye çok yaklaştığı iddia edildi.

CORRIERE DELLO SPORT YAZDI: JUVENTUS'A 'EVET' DEDİ!

İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport, Juventus'un kış transfer döneminde Mauro Icardi için ciddi bir girişimde bulunduğunu yazdı. Haberin en çarpıcı detayı ise, Arjantinli golcünün Torino ekibinden gelen bu teklifi kabul etmiş olmasıydı.

ŞARTLI KİRALIK VE 7 MİLYON EURO MAAŞ!

İtalyan devinin Icardi'ye sunduğu sözleşmenin detayları da gün yüzüne çıktı. Habere göre Juventus, Galatasaray'a "şartlı kiralama" teklifi sundu. Anlaşmanın şartları ise şu şekilde belirlenmişti:

Icardi'nin İtalya'da en az 10 gol atması.

Juventus'un sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirmesi.

Bu iki şartın gerçekleşmesi halinde Juventus, Icardi'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak ve oyuncuya yıllık 7 milyon Euro net maaş ödeyecekti.

DURSUN ÖZBEK SEÇİM İÇİN VETO ETTİ

Icardi cephesinde her şey 'tamam'ken, transferin önündeki en büyük engel Galatasaray yönetimi oldu. Haberin detaylarında, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimlerini göz önüne alarak Icardi gibi bir figürü kaybetmek istemediği ve Juventus'un teklifini anında reddettiği vurguladı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın, yaz transfer döneminde nasıl bir yol haritası çizeceği ise şimdiden büyük merak konusu.