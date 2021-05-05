SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiltere'de taraftarlar tribüne dönüyor

İngiltere'de taraftarlar tribüne dönüyor

05.05.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de kalan iki hafta için ev sahibi takım taraftarlarının sınırlı sayıda tribünlere alınacağı açıklandı.

İngiltere'de taraftarlar tribüne dönüyor

İngiltere Premier Lig'i taraftara açılıyor. Ligin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre sezonun son iki haftasında sınırlı sayıda ev sahibi taraftarın stadyumlara alınacağı açıklandı.

İngiltere lig yönetimi, ülkede kısmen gevşetilen virüs kısıtlamalarının ardından bu kararı alırken, tribüne gelecek sayı hakkında ise net bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

Öte yandan yapılan sezon başından itibaren deplasman takım taraftarlarının da stadyuma alınmasının planlandığı bildirildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

90123

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Chelsea'den radikal karar!Chelsea'den radikal karar!
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Premier League İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Galatasaray'da Luiz Gustavo sesleri

Galatasaray'da Luiz Gustavo sesleri

F.Bahçeli Ozan Tufan'a inanılmaz bonservis

F.Bahçeli Ozan Tufan'a inanılmaz bonservis

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Gomis'in menajeri F.Bahçe ile görüştü iddiası

Gomis'in menajeri F.Bahçe ile görüştü iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

''Cenaze evinde düğün olmaz''

''Cenaze evinde düğün olmaz''

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.