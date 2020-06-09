SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiltere'de üçüncü ve dördüncü liglerde sezon sonlandırıldı

İngiltere'de üçüncü ve dördüncü liglerde sezon sonlandırıldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.06.2020 20:03 | Son Güncelleme

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan üçüncü (League One) ve dördüncü (League Two) liglerin sonlandırıldığı açıklandı.

İngiltere'de üçüncü ve dördüncü liglerde sezon sonlandırıldı

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüpler, üçüncü ve dördüncü liglerde 2019-2020 sezonunun tescil edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Üçüncü ligde lider durumda bulunan Coventry City, şampiyon ilan edildi. Coventry City'nin yanı sıra ligi ikinci sırada bitiren Rotherham United da İngiltere Championship'e çıktı. Wycombe Wanderers, Oxford United, Portsmouth ve Fleetwood Town'ın Championship'e çıkacak son takımı belirlemek için play-off oynayacağı ligde, Tranmere Rovers, Southend United ve Bolton Wanderers dördüncü lige düştü.

Dördüncü ligde lider Swindon Town, şampiyon olarak kabul edildi. Swindon Town ile ikinci Crewe ve üçüncü Plymouth üçüncü lige doğrudan yükseldi. Cheltenham Town, Exeter City, Colchester United ve Northampton Town'ın üçüncü lige yükselebilmek için play-off maçlarına çıkması kararlaştırıldı. Son sıradaki Stevenage veya puan silme cezası alması halinde Macclesfield Town'ın ligden düşecek takım olmasına karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Manchester United efsanesi hayatını kaybettiManchester United efsanesi hayatını kaybetti
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

Neymar'ın annesi sevgilisi ile kavga etti!

Neymar'ın annesi sevgilisi ile kavga etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de üçüncü ve dördüncü liglerde sezon sonlandırıldı

İngiltere'de o ligler sonlandırıldı

Jessica Lopes'den olay sözler! "Chelsea şampiyon olursa soyunurum"

'Şampiyon olursak soyunurum!'

Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti

Manchester United efsanesi hayatını kaybetti

Chelsea'den genç oyuncusu Tino Anjorin'e 5 yıllık sözleşme

5 yıllık sözleşme imzalandı!

İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

Championship'te koronavirüs krizi

Liverpool şampiyonluk kutlamalarını gerekirse 2021'de yapacak

Kutlamalar gerekirse 2021'de olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.