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  4. İngiltere’de yaşayan Bergüzar Korel ev değiştirdi! Yeni mahallesini paylaştı

İngiltere’de yaşayan Bergüzar Korel ev değiştirdi! Yeni mahallesini paylaştı

02.11.2023 09:55 | Son Güncelleme:
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Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Bergüzar Korel bir süredir ailesi ile beraber Londra’da yaşamını sürdürüyor. Yeni dizisinin çekimlerine ara verilmesinin ardından ailesinin yanına giden Korel ev değiştirdiğini duyurdu. Ünlü isim yeni mahallesinden paylaşım yaptı.

İngiltere’de yaşayan Bergüzar Korel ev değiştirdi! Yeni mahallesini paylaştı

Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi başarılı dizilerle hafızalara kazınan Bergüzar Korel bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Yeni dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Korel değiştirdiği imajla gündem olmuştu.

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Eşi Halit Ergenç'le birlikte geçen yılın başlarında aldıkları bir kararla İngiltere'ye taşınan Bergüzar Korel çekimlere ara verilir verilmez İngiltere'ye gitti.

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Ev değiştirdiklerini duyuran Korel yeni mahallesinden paylaşım yaptı.

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Ünlü isim pozlarına "Yeni mahalle, yeni hayat" notunu düştü.

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Bergüzar Korel

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