İngiltere’de yaşayan Bergüzar Korel ev değiştirdi! Yeni mahallesini paylaştı

Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi başarılı dizilerle hafızalara kazınan Bergüzar Korel bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Yeni dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Korel değiştirdiği imajla gündem olmuştu.
Eşi Halit Ergenç'le birlikte geçen yılın başlarında aldıkları bir kararla İngiltere'ye taşınan Bergüzar Korel çekimlere ara verilir verilmez İngiltere'ye gitti.
Ev değiştirdiklerini duyuran Korel yeni mahallesinden paylaşım yaptı.
Ünlü isim pozlarına "Yeni mahalle, yeni hayat" notunu düştü.