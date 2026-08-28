Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu rolü kaptı! TRT dizisine dahil oldu

TRT1'de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir isim katıldı. Eski dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu fenomen diziye dahil oldu.

Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonunda Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu olan ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adıyla anılacak Şehzade Selim’in çocukluk dönemini oynayacak.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ OLACAK

Küçük yaşlardan beri motosiklet sporundaki yeteneğiyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonuyla birlikte ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacak. Zayn Sofuoğlu'nun ilk görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve İstanbul'un fethinin ardından Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri mücadelesini konu alıyor.

Dizinin mevcut kadrosunda Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu canlandırıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu genişleten yapımda, zaman atlamasının ardından farklı karakterler de hikâyeye dahil oluyor.