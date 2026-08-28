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Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu rolü kaptı! TRT dizisine dahil oldu

Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, TRT 1’in “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin yeni sezon kadrosuna katıldı.

Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu rolü kaptı! TRT dizisine dahil oldu
Öznur Yaslı İkier

TRT1'de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisine, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir isim katıldı. Eski dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu fenomen diziye dahil oldu.

Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonunda Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu olan ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak Yavuz Sultan Selim adıyla anılacak Şehzade Selim’in çocukluk dönemini oynayacak.

Kenan Sofuoğlu nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu rolü kaptı! TRT dizisine dahil oldu 1

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ OLACAK
 Küçük yaşlardan beri motosiklet sporundaki yeteneğiyle dikkat çeken Zayn Sofuoğlu, dizinin yeni sezonuyla birlikte ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacak. Zayn Sofuoğlu'nun ilk görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Sofuoğlu nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu rolü kaptı! TRT dizisine dahil oldu 2

Dizi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve İstanbul'un fethinin ardından Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri mücadelesini konu alıyor.

Kenan Sofuoğlu nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu rolü kaptı! TRT dizisine dahil oldu 3

Dizinin mevcut kadrosunda Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu canlandırıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu genişleten yapımda, zaman atlamasının ardından farklı karakterler de hikâyeye dahil oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu
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