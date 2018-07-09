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İngiltere'den Domagoj Vida için 25 milyon euro teklif!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nda vitrine çıkan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida bonservis bedelini her geçen gün artırıyor. İngiltere, İspanya ve İtalya’dan köklü kulüpler, Domagoj Vida’yı kadrolarına katabilmek için harekete geçti. Kartal’a, Rusya maçında 2 gol atarak tavan yapan başarılı futbolcu için henüz yazılı teklif gelmedi ancak bir İngiliz ekibinin şimdiden 25 milyon euroyu (134 milyon TL) gözden çıkardığı iddia edildi.

İngiltere'den Domagoj Vida için 25 milyon euro teklif!

Bu sezon transfer politikasını tamamen takımdan ayrılacak oyunculardan gelecek olan bütçeye göre belirleyen Beşiktaş Yönetimi, Domagoj Vida’nın Dünya Kupası’nda yarı final görmesi nedeniyle deyim yerindeyse adeta havalara uçtu.

Hırvatistan’ın önceki akşam Rusya’yı penaltı atışlarıyla yenerek yarı finale yükselmesi ve Vida’nın bu maçta iki gol atması nedeniyle Hırvat oyuncunun bonservisi transfer piyasasında daha da arttı. Dünya Kupası’ndan önce bazı İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle ön görüşme yapan Beşiktaş Yönetimi’ne, Vida için henüz yazılı bir teklif gelmediği ortaya çıktı.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerin sözlü durumda olması sebebiyle Vida konusunda temkinli olan Beşiktaş’ın en yüksek rakam olarak 25 milyon euroya (134 milyon TL) ulaştığı öğrenildi. Adı sır gibi saklanan bir İngiliz kulübünden sözlü olarak böyle bir teklif alan siyah-beyazlı kulüp yine de adımlarını sağlam atıyor.

Yazılı teklif gelmediği için transferde büyük bir sessizlik içerisinde olan siyah-beyazlıların 25 milyon euroluk sözlü teklifin daha da yukarıya çıkmasını beklediği belirtildi. Bu arada Beşiktaş Yönetimi’nin, Vida’nın satılması durumunda Pepe’nin kadroda tutulmasına karar verdiği belirtildi. Takımın dengesinin bozulmasını istemeyen Teknik Direktör Şenol Güneş’in iki stoperin bir anda satılmasının ciddi bir risk oluşturacağını bildirdiği kaydedildi.

‘Penaltıyı ben atarım’

Hırvatistan adına 4. penaltıyı kullanan Domagoj Vida’nın golünde ilginç bir detay gün yüzüne çıktı. Penaltı atışlarında sıranın aslında Josip Pivaric’te olduğu ancak 29 yaşındaki defans oyuncusunun, “Kendimi hazır hissetmiyorum” dediği aktarıldı. Bunun üzerine, “Ben atarım” diyerek sorumluluk alan ve topu ağlarla buluşturan Vida maçtaki ikinci golünü kaydetti.

FIFA’dan soruşturma

Vida’nın Rusya maçı sonrası çekilen bir video kaydındaki sözleri başına iş açabilir. Beşiktaş’a gelmeden önce Ukrayna’da Dinamo Kiev forması giyen Hırvat stoper, “Yaşasın Ukrayna” sözleriyle dikkat çekerken, bu mesaj Rusları kızdırdı.

Rusya ve Ukrayna’nın uzun süredir siyasi bir krizin içinde bulunmaları dolayısıyla bu sözlerin politik nitelik taşıdığı savunuluyor. Bu yüzden FIFA’nın Vida’nın bu sözlerine soruşturma açtığı ve oyuncuya para cezası vereceği belirtildi.

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‘Şakaydı’

Vida, FIFA’nın açtığı soruşturma için, “Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna’da Dinamo Kiev forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum” yorumunu yaptı.

63: Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı formasını 63 kez giyerken, 3 gole imza attı. Vida daha önce Güney Kore ve Kosova maçlarında birer kez fileleri havalandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş domagoj vida

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