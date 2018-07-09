İngiltere'den Domagoj Vida için 25 milyon euro teklif!

Bu sezon transfer politikasını tamamen takımdan ayrılacak oyunculardan gelecek olan bütçeye göre belirleyen Beşiktaş Yönetimi, Domagoj Vida’nın Dünya Kupası’nda yarı final görmesi nedeniyle deyim yerindeyse adeta havalara uçtu.

Hırvatistan’ın önceki akşam Rusya’yı penaltı atışlarıyla yenerek yarı finale yükselmesi ve Vida’nın bu maçta iki gol atması nedeniyle Hırvat oyuncunun bonservisi transfer piyasasında daha da arttı. Dünya Kupası’ndan önce bazı İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle ön görüşme yapan Beşiktaş Yönetimi’ne, Vida için henüz yazılı bir teklif gelmediği ortaya çıktı.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerin sözlü durumda olması sebebiyle Vida konusunda temkinli olan Beşiktaş’ın en yüksek rakam olarak 25 milyon euroya (134 milyon TL) ulaştığı öğrenildi. Adı sır gibi saklanan bir İngiliz kulübünden sözlü olarak böyle bir teklif alan siyah-beyazlı kulüp yine de adımlarını sağlam atıyor.

Yazılı teklif gelmediği için transferde büyük bir sessizlik içerisinde olan siyah-beyazlıların 25 milyon euroluk sözlü teklifin daha da yukarıya çıkmasını beklediği belirtildi. Bu arada Beşiktaş Yönetimi’nin, Vida’nın satılması durumunda Pepe’nin kadroda tutulmasına karar verdiği belirtildi. Takımın dengesinin bozulmasını istemeyen Teknik Direktör Şenol Güneş’in iki stoperin bir anda satılmasının ciddi bir risk oluşturacağını bildirdiği kaydedildi.