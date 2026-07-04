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İngiltere'den görülmemiş maç hazırlığı! Meksika maçına 'viagra' alıp çıkacaklar

2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar dolu dizgin ilerleyen Meksika, maçlarını ev sahibi olmanın verdiği avantajla Azteca Stadyumu'nda oynuyor. 2200 rakımlı stadyuma uyum sağlamak ise diğer ülke takımları için son derece güç oluyor. Son 16'da Meksika ile karşılaşacak olan Meksika ise bu duruma farklı bir yöntem geliştirdi. İngiliz futbolcular maçtan önce 'viagra' kullanacak.

İngiltere'den görülmemiş maç hazırlığı! Meksika maçına 'viagra' alıp çıkacaklar
Doğukan Akbayır

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettiriyor. Mexico City'nin yüksek rakımına uyum sağlamak amacıyla İngiltere'nin sıradışı bir hamlede bulunacağı iddia edildi.

İngiltere den görülmemiş maç hazırlığı! Meksika maçına viagra alıp çıkacaklar 1

MEKSİKA MAÇINDA VIAGRA ALACAKLAR

İngiliz The Sun gazetesi bugün, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA) yönetmeliklerinin, ticari adı "Viagra" olan sildenafil ilacının kullanımına izin verdiğini bildirdi. çünkü bu madde yasaklı maddeler listesinde yer almıyor. Bu da İngiltere milli takım oyuncularının, yüksek irtifada oynamanın etkilerine uyum sağlamak amacıyla milli takımın sağlık ekibinin gözetiminde bu ilacı kullanabilmelerini sağlıyor.

İngiltere den görülmemiş maç hazırlığı! Meksika maçına viagra alıp çıkacaklar 2

TUCHEL 'TAMAMEN İMKANSIZ' DEMİŞTİ

İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, deniz seviyesinden 2200 metreden fazla yükseklikte bulunan Azteca Stadyumu’nda takımını bekleyen zorlu koşulları daha önce vurgulamış ve sadece dört gün içinde bu koşullara uyum sağlamanın “tamamen imkansız” olduğunu belirtmişti.

İngiltere den görülmemiş maç hazırlığı! Meksika maçına viagra alıp çıkacaklar 3

TAMAMEN YASAL

Bazı araştırmalar, “Viagra”nın akciğerlerdeki kan akışını iyileştirmede faydalı olabileceğine işaret ediyor; bu da yüksek rakımlarda oksijen seviyelerinin düşmesinden kaynaklanan yorgunluk ve baş dönmesini azaltmaya yardımcı olabilir.

İngiltere den görülmemiş maç hazırlığı! Meksika maçına viagra alıp çıkacaklar 4

"The Sun" gazetesinin haberinde, bu durumda ilacın kullanımının, tıbbi gözetim altında ve tedavi amaçlı ya da yüksek irtifaya uyum sağlamaya yardımcı olmak amacıyla yapıldığı sürece tamamen yasal olduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Meksika dünya kupası
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