İngiltere'den görülmemiş maç hazırlığı! Meksika maçına 'viagra' alıp çıkacaklar

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettiriyor. Mexico City'nin yüksek rakımına uyum sağlamak amacıyla İngiltere'nin sıradışı bir hamlede bulunacağı iddia edildi.

MEKSİKA MAÇINDA VIAGRA ALACAKLAR

İngiliz The Sun gazetesi bugün, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA) yönetmeliklerinin, ticari adı "Viagra" olan sildenafil ilacının kullanımına izin verdiğini bildirdi. çünkü bu madde yasaklı maddeler listesinde yer almıyor. Bu da İngiltere milli takım oyuncularının, yüksek irtifada oynamanın etkilerine uyum sağlamak amacıyla milli takımın sağlık ekibinin gözetiminde bu ilacı kullanabilmelerini sağlıyor.

TUCHEL 'TAMAMEN İMKANSIZ' DEMİŞTİ

İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, deniz seviyesinden 2200 metreden fazla yükseklikte bulunan Azteca Stadyumu’nda takımını bekleyen zorlu koşulları daha önce vurgulamış ve sadece dört gün içinde bu koşullara uyum sağlamanın “tamamen imkansız” olduğunu belirtmişti.

TAMAMEN YASAL

Bazı araştırmalar, “Viagra”nın akciğerlerdeki kan akışını iyileştirmede faydalı olabileceğine işaret ediyor; bu da yüksek rakımlarda oksijen seviyelerinin düşmesinden kaynaklanan yorgunluk ve baş dönmesini azaltmaya yardımcı olabilir.

"The Sun" gazetesinin haberinde, bu durumda ilacın kullanımının, tıbbi gözetim altında ve tedavi amaçlı ya da yüksek irtifaya uyum sağlamaya yardımcı olmak amacıyla yapıldığı sürece tamamen yasal olduğu vurgulandı.