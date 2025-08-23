SPOR

İngiltere'den Jose Mourinho iddiası! Premier Lig'den o takımın radarına girdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Portekizli çalıştırıcının Premier Lig'den o takımın radarına girdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Fenerbahçe'de görev süresini tamamlamadan gitmeyeceğinin sinyallerini veren Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcının sarı lacivertlilerden sonraki durağı belirsizliğini korurken Premier Lig'den sürpriz bir ekip, Mourinho'nun ismini teknik direktör adayları listesinin üst sıralarına yazdı.

Daha önce açıkladığı üzere Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmeyi hedefleyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, beklenmedik bir karar alarak bu hedefini bir süre erteleyebilir ve yönünü yeniden Ada'ya çevirebilir.

Fotomaç'tan Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre; Nottingham Forest'ta teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun kulübün sahibi Evangelos Marinakis ile arasındaki ilişkinin kötüye gitmesi sebebiyle takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

2 İSİM DİKKAT ÇEKTİ!

Nuno'nun çok yakın bir zamanda takıma veda edeceği belirtilirken Forest'ın teknik direktör adayları arasında 2 isim dikkat çekti. Bu isimlerden biri, geride bıraktığımız sezonun tamamlanması ile birlikte Tottenham Hotspur'a veda eden Ange Postecoglou oldu.

Yeniden Premier Lig'de görev almak isteyen Avustralyalı çalıştırıcının bu doğrultuda rekabet ettiği ismin ise Jose Mourinho olduğu aktarıldı. Mourinho için haberde yer alan, 'İngiliz futboluna geri döneceği düşünülüyor.' ifadeleri gündem oldu.

Yakın zamanda ayrılığı açıklayacağı öngörülen olan Forest'ın Postecoglou ile anlaşma sağlayamaması durumunda Mou'ya yoğunlaşması bekleniyor.

