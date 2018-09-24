İngiltere'den Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası

Arsenal'de tartışılan bir pozisyona gelen Mesut Özil için çarpıcı bir açıklama da Sky Sports yorumcularından Charlie Nicholas'tan geldi.

Charlie Nicholas, Mesut Özil'in kendini toparlamaması halinde Arsenal'in yıldız ismi elinden çıkaracağını dile getirdi.

Ocak ayında Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılabileceğini belirten Charlie Nicholas, Fenerbahçe'nin de ilgilenen takımlar arasında ön planda olduğunu ''Eğer Mesut oyununun Ocak ayına kadar geliştiremezse, Arsenal onu elden çıkaracak. Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor. Mesut'a ilgisi olan birkaç takım daha var. İşin parasal durumunu nasıl halledecekler bilmiyorum. Ama durum şu; yeni hoca (Emery) işleri yoluna sokması için ona biraz zaman tanıyacak ama eninde sonunda ''İyi oynamıyorsan, takımda olamazsın'' diyecek ve Özil'i takımda tutmayacak'' sözleriyle dile getirdi.

2013 yılından bu yana Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in 2021'e kadar İngiliz temsilcisiyle sözleşmesi bulunuyor.

