İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde değişen VAR kararlarını taraftar izleyebilecek

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, VAR sistemine başvurulan pozisyonlarda hakemin karar değişikliğine gitmesi durumunda, pozisyonun stattaki taraftarlarla da dev ekranlardan paylaşılacağı kaydedildi.

Wembley Stadı'nda 6-7 Nisan'da oynanacak yarı final mücadelelerinde Manchester City ile Brighton & Hove Albion, Watford ile de Wolverhampton Wanderers karşı karşıya gelecek.

VAR sistemi, gelecek sezondan itibaren İngiltere Premier Lig'de de uygulanacak.

