İNGİLTERE FRANSA MAÇI CANLI İZLE! 2022 FIFA Dünya Kupası İngiltere Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Fransa maçı bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. İngiltere Fransa maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, İngiltere Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Fransa maçı bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) saat 22:00'de başlayacak.
Katar Havvr'daki Al Bayt Stadyumu'ndaki maçı hakem Wilton Sampaio yönetecek.
İngiltere Fransa maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.