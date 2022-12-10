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İNGİLTERE FRANSA MAÇI CANLI İZLE! 2022 FIFA Dünya Kupası İngiltere Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10.12.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ile Fransa Dünya Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maç, Katar Havvr'daki Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak. İngiltere Fransa maçı canlı izle ekranı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasını seyretmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, İngiltere Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE FRANSA MAÇI CANLI İZLE! 2022 FIFA Dünya Kupası İngiltere Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Fransa maçı bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. İngiltere Fransa maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, İngiltere Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Fransa maçı bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) saat 22:00'de başlayacak.

Katar Havvr'daki Al Bayt Stadyumu'ndaki maçı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

İNGİLTERE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Fransa maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

İNGİLTERE FRANSA MAÇI CANLI TAKİP


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