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İngiltere futbolu bu olayla çalkalanıyor! ''Özür dile yoksa şeytan bebekle tanışacaksın''

25.05.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig’de forma giyen futbolcuların başı taciz olayı ile dertte. Yıldız isimlerin korkulu rüyası 'Şeytan Bebek' lakaplı model, paylaştığı gönderilerden sonra hapis cezasıyla karşı karşıya geldi.

İngiltere futbolu bu olayla çalkalanıyor! ''Özür dile yoksa şeytan bebekle tanışacaksın''
Mason Mount

Mason Mount

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Orla Melissa Sloan isimli sosyal medya fenomeni bu kez ağır taşa denk geldi. Chelsea'nin yıldızıyla bir kez buluşmasına rağmen yaptıkları telefon görüşmelerini ifşa eden Melissa Sloan, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

LAKABI 'ŞEYTAN BEBEK'

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Kendisine "Şeytan Bebek" lakabını takan 22 yaşındaki Sloan, 26 yaşındaki Ben Chilwell ve 21 yaşındaki Billy Gilmour'u ağına düşürdü. Instagram hesabında 85 binden fazla takipçisi bulunan Sloan, fotoğraflarıyla dikkat çekiyor

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI PARAYLA SATTI

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Daha önce de çıplak fotoğraflarını satarak büyük gelirler kazanan Orla Melissa Sloan, bu hamlesinin ardından işini kaybetmiş ve sosyal medya fenomeni olmuştu.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

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Sloan, futbolcularla buluştuktan sonra konuşma görüntülerini Instagram hesabından paylaştı ve Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Kendisine yapılan suçlamaları kabul eden Sloan, hapis cezası aldı.

CHELSEA'NİN YILDIZLARI MOUNT VE CHİLWELL'İN KORKULU RÜYASI

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Chilwell ile partide buluştuktan sonra Mount ile geceyi otelde geçiren Sloan, sonrasında bu ikili ile mesajlarını ifşa ederek İngiltere'de büyük yankı uyandırmıştı. Sloan, Mount’a, "Özür dile, yoksa şeytan bebekle tanışacaksın!" tehdidinde bulunmuştu. Mount, onunla iletişime geçmeyince Chelsea’nin antrenman sahasına geleceği konusunda endişeye kapılmıştı ve bu olay genç oyuncunun performansını etkilemişti.

CEZAYA ÇARPTIRILACAK

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Chilwell'e şiddet uyguladığı suçunu da kabul eden Sloan, 20 Haziran'da cezaya çarptırılacak.


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