İngiltere, hazırlık maçında Galler'i Farklı Mağlup Etti!

İngiltere, Wembley'de konuk ettiği Galler'i hazırlık maçında 3-0'lık skorla mağlup etti. Kane, Bellingham ve Palmer gibi yıldızlarından yoksun sahaya çıkan İngiltere, buna rağmen etkili bir oyun sergileyerek Rogers, Watkings ve Saka'nın golleriyle galibiyete ulaştı.

İngiltere Milli Takımı, 9 Ekim 2025 tarihinde Wembley Stadı'nda Galler'i ağırladı. Hazırlık maçı niteliği taşıyan karşılaşmada İngiltere, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç öncesinde İngiltere Teknik Direktörü, Harry Kane, Jude Bellingham ve Palmer gibi önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığını belirtmişti. Ancak, bu eksiklere rağmen takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve sahada en iyisini yapacaklarını vurgulamıştı.

İLK YARIDAN FİŞİ ÇEKTİ

Maçın ilk yarısında İngiltere, rakip kaleye baskı kurarak ve gol atarak başladı. Maçta dakikalar 3'ü gösterirken, M.Rogers ile öne geçen İngiltere, 11.dakikada Watkings ve 20.dakikada Saka ile 3.golü buldu ve maçı da bu skorla tamamladı.

Maçın ardından konuşan İngiltere Teknik Direktörü, takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi. Eksiklere rağmen oyuncuların gösterdiği mücadele ve takım ruhunun önemine vurgu yaptı. Ayrıca, bu tür hazırlık maçlarının, takımın eksiklerini görme ve yeni oyuncuları deneme fırsatı sunduğunu belirtti. Galler cephesinde ise, mağlubiyetin üzüntüsü yaşanırken, takımın eksiklerini gidermek için çalışmalara başlanacağı ifade edildi.

İngiltere'nin Galler karşısında aldığı bu galibiyet, takımın moralini yükseltirken, önümüzdeki maçlar için de umut verdi. Eksik oyunculara rağmen sergilenen etkili oyun, İngiltere'nin kadro derinliğinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Galler ise, bu maçtan gerekli dersleri çıkararak, daha iyi bir performans sergilemek için çalışacak.

