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İngiltere İskoçya maçı ne zaman? İngiltere İskoçya maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler…

18.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı devam ediyor. D Grubu takımlarından olan İngiltere ve İskoçya mücadeleye hazırlanıyor. EURO 2020 Grubunda yarışan iki takım bu maç ile birlikte tarihinde 100. Resmi maçlarına çıkıyor. İngiltere takımı bu zamana kadar İskoçya’yı Wembley’de 32 kez ağırladı. 32 karşılaşmanın ise hiçbiri golsüz bir şekilde sonlanmadı. Heyecan devam ederken, İngiltere ve İskoçya karşılaşması için de nefesler tutuldu.

İngiltere İskoçya maçı ne zaman? İngiltere İskoçya maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler…

EURO 2020’nin ilk haftası biterken D Grubu takımlarından olan İngiltere ve İskoçya karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında İngiltere takımı Hırvatistan’ı 1 – 0 mağlup ederek sahadan ayrılırken, İskoçya ise Çekya ile karşı karşıya geldiği mücadelede 2 – 0 mağlup oldu. İkili arasındaki maçı ise İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

NEFESLER TUTULDU!
İngiltere ile oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen İskoçya, tek galibiyetini Kasım 1999'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldı. 2000 senesinden bu yana İngiltere ile İskoçya arasında oynanan dört maçta toplam 16 gol atıldı.

2021 takvim senesinde oynadığı altı resmi maçı da kazanan İngiltere, tarihinde ilk kez ilk yedi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı yedi maçın beşinde gol atamayan İskoçya, fileleri havalandırabildiği iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

İNGİLTERE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere ile İskoçya'nın karşı karşıya geleceği D Grubu ikinci maçı saat 22.00'de başlayacak. Kritik müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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Wembley Stadyumu'nda oynanancak mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian ve Roberto Diaz yapacak. Zorlu karşılaşmada 4. hakem olarak Cüneyt Çakır görev alacak.

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TRT 1 İngiltere
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