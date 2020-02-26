İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da topa kafayla vurmak yasaklandı

Federasyonlardan yapılan ortak açıklamada, topa kafayla vurma ile bunama (demans) arasında bağlantı olduğunu saptayan bilimsel araştırmanın sonucuna göre alınan kararla, ilkokula giden ve 11 yaş altı çocukların antrenmanda meşin yuvarlağa kafayla vurmasına yasak getirildiği belirtildi.
Genç oyuncuların 18 yaşına gelene kadar kafayla yaptıkları antrenman sayısı ve süresine de sınırlama getirildi. İskoçya'daki Stirling Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, küçük yaşta topa kafayla vuran futbolcuların beyin gelişiminde ufak çaplı da olsa önemli değişimlerin yaşandığı ifade edilmişti.
Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyonların aldığı kararın memnuniyetle karşılanmasına rağmen bu konuda daha kapsamlı sınırlandırmalar getirilmesi gerektiği vurgulandı.
(AA)
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