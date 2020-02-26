SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da topa kafayla vurmak yasaklandı

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da topa kafayla vurmak yasaklandı

FUTBOL HABERLERİ  | 26.02.2020 20:41 | Son Güncelleme

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın futbol federasyonları, 11 yaşından küçük çocukların futbol antrenmanlarında topa kafayla vurmalarını yasakladı.

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da topa kafayla vurmak yasaklandı

Federasyonlardan yapılan ortak açıklamada, topa kafayla vurma ile bunama (demans) arasında bağlantı olduğunu saptayan bilimsel araştırmanın sonucuna göre alınan kararla, ilkokula giden ve 11 yaş altı çocukların antrenmanda meşin yuvarlağa kafayla vurmasına yasak getirildiği belirtildi.

ANTRENMAN SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Genç oyuncuların 18 yaşına gelene kadar kafayla yaptıkları antrenman sayısı ve süresine de sınırlama getirildi. İskoçya'daki Stirling Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, küçük yaşta topa kafayla vuran futbolcuların beyin gelişiminde ufak çaplı da olsa önemli değişimlerin yaşandığı ifade edilmişti.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyonların aldığı kararın memnuniyetle karşılanmasına rağmen bu konuda daha kapsamlı sınırlandırmalar getirilmesi gerektiği vurgulandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Japonya'da ligler ertelendiJaponya'da ligler ertelendi
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere İskoçya kuzey irlanda topa kafayla vurmak

En Çok Okunan Haberler

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Mesut Özil için Fenerbahçe sözleri!

Mesut Özil için Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'den koronavirüs başvurusu

Fenerbahçe'den koronavirüs başvurusu

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Anelka'dan Fenerbahçe bombası!

Anelka'dan Fenerbahçe bombası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama

TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizdekiler... HEP OFSAY(I)TDA... FEDERASYON NEKİ.... FUTBOL... DA ADALET YOK... ADALET OLMAYAN YERDE.... BELALAR ÇOK OLUR...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da topa kafayla vurmak yasaklandı

3 ülkede topa kafayla vurmak yasaklandı

Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, Survivor'a katılıyor

Ünlü futbolcunun kardeşi Survivor'a katılıyor

Marcin Bulka'dan olay itiraf: Diego Costa şortunu indirip Chalobah'ın suratına oturdu

Yıldız futbolcuyla ilgili olay itiraf

Japonya’da koronavirüs nedeniyle ligler ertelendi

Japonya'da ligler ertelendi

Böyle kırmızı kart görülmedi

Böyle kırmızı kart görülmedi

Tarihi karar! ''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.