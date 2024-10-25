İngiltere Jose Mourinho'yu konuşuyor! 'Rolü çaldı' manşetleri süsledi: Yaşlı şeytanla yüz yüze geldiler!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Kadıköy'de Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibinin kalecisi Onana'yı geçmekte zorlanan sarı - lacivertliler, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. karşılaşma sonrasında İngiliz basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu manşetlere taşıdı...

DAILY MAIL: JOSE MOURINHO HAKEME NE DEDİ?

Dünyaca ünlü İngiliz Daily Mail Gazetesi, “Manchester United'da Jose Mourinho'nun iki tarafı olduğunu her zaman söylerlerdi. Bu maçtan önce büyüleyici Jose, sahnenin odağında yer aldı. Sonra, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tribünlerde sona eren neşeli Jose yine manşetlere çıktı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Manuel Ugarte'nin Bright Osayi-Samuel ile teması nedeniyle penaltı verilmemesinin ardından Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi? Yoksa sadece teknik alanının dışına çıktığı için miydi? Belki de asla bilemeyiz ama bunlar Fransız hakem Clement Turpin'in O'na direkt kırmızı kart göstermesi için yeterliydi” değerlendirmesinde bulundu.

TELEGRAPH: MOURINHO HAKSIZLIĞA UĞRADI İÇİN SÖZÜNÜ SAKINMIYOR

The Telegraph ise, ''Bazı şeyler hiç değişmiyor. Manchester United hala Avrupa'da deplasmanda kazanamıyor ya da öne geçemiyor ve Jose Mourinho haksızlığa uğradığı hissine kapıldığında sözünü sakınamıyor. Eski United menajerinin Fenerbahçe'nin bir penaltısının verilmemesine öfkeyle tepki gösterdikten sonra oyundan atıldığı gecede, rakibi Erik ten Hag yine kendi takımının Avrupa'da kazanamamasını izledi. United son 19 ayda Avrupa'da sadece bir kez kazanabildi.'' ifadelerini kullanarak Portekizli çalıştırıcının gördüğü kırmızı karta değindi.

THE SUN:YAŞLI ŞEYTANLA YÜZ YÜZE GELDİLER

The Sun gazeteside,''Cehennem'e adım attılar ve yaşlı şeytanın ta kendisiyle yüz yüze geldiler. Ancak Manchester United, Jose Mourinho'nun ininden bir başka Avrupa kargaşası gecesinde bir puanla kurtuldu.'' dedi.

''MOURINHO YİNE ROL ÇALDI''

Ünlü yayın kuruluşu BBC'den ise gündem olacak bir manşet geldi. BBC, ''“Tüm gözler Ten Hag ve Manchester United'da ancak Mourinho yine rol çaldı" sözleriyle dikkat çekti.