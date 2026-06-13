İngiltere Milli Takımına Dünya Kupası'nda hırsızlık şoku!

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre takımın Florida'daki hazırlık kampından Kansas City'deki ana kamp merkezine gönderilen ekipmanlarının büyük kısmı ortadan kayboldu.

YILDIZ OYUNCULARIN KRAMPONLARI KAYIP

İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre; Çalınan malzemeler arasında takım kaptanı Harry Kane ve yıldız orta saha Jude Bellingham başta olmak üzere birçok futbolcuya ait kişisel kramponların bulunduğu belirtildi. Ayrıca resmi antrenman topları, kondisyon ekipmanları ve takımın hazırlık sürecinde kullandığı çeşitli malzemelerin de kaybolduğu ifade edildi.

SADECE BİR TOP KALDI

İddialara göre İngiltere kafilesinin Kansas'taki tesisine ulaşan ekipmanlar arasında yalnızca bir futbol topu kaldı. Teknik heyetin antrenman planlarını uygulamakta zorlandığı ve eksik malzemelerin hızla temin edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

TUCHEL'İN TAKTİK EKİPMANLARI DA KAYBOLDU

Hırsızlıktan sadece futbolcuların eşyaları değil, teknik ekibin kullandığı önemli materyaller de etkilendi. Haberlerde teknik direktör Thomas Tuchel ve ekibine ait taktik panoları, analiz ekipmanları ve bazı çalışma materyallerinin de kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca masaj masaları ve çeşitli sağlık ekipmanlarının da çalınanlar arasında yer aldığı öne sürüldü.

ŞÜPHELER ŞOFÖRLER ÜZERİNDE

İngiliz basınına göre güvenlik birimleri, ekipmanları Florida'dan Kansas City'ye taşıyan araçlarda görev yapan bazı şoförleri mercek altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yerel polis ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun kaybolan malzemelerin bulunması için birlikte çalıştığı bildirildi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ MORALLER BOZULDU

Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'nın, Dünya Kupası'ndaki ilk antrenmanına saatler kala yaşanan bu olay nedeniyle hazırlık programında aksaklıklar yaşadığı belirtiliyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere'de yaşanan hırsızlık vakası, Dünya Kupası öncesinin en dikkat çekici olaylarından biri olarak gündeme oturdu.