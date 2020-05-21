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İngiltere'nin alt futbol liglerinde bu sezon küme düşme ve yükselme uygulaması devam edecek

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.05.2020 18:43 | Son Güncelleme

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de küme düşme ve yükselme uygulaması devam edeceğini açıkladı.

İngiltere'nin alt futbol liglerinde bu sezon küme düşme ve yükselme uygulaması devam edecek

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun yol haritasını çizdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle mart ayından bu yana askıya alınan alt liglerde bu sezon uygulanacak kurallar üzerine yapılan toplantının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.

Toplantıda, liglerin devam etmesi veya şu anki haliyle tescil edilmesi olasılıklarının görüşüldüğü ve bu konuda nihai karara varılması için üç ligde yer alan takımların oy çokluğuyla fikir birliğine varması gerektiği vurgulandı.

Liglerin şu anki haliyle tescil edilmesi veya devam etmesi durumlarında, takımlar puan ve sıralamalarına göre üst lige yükselecek veya küme düşecek. Küme düşme veya yükselme play-off'ları ise en fazla 4 takımın katılımıyla yapılacak.

Açıklamada, İngiltere Futbol Ligi yönetiminin önceliğinin, sezonun kalan maçlarının oynanması yönünde olduğu da ifade edildi.

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