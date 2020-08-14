SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi, gözünü Premier Lig'e dikti

İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi, gözünü Premier Lig'e dikti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi Jawahir Roble, gözünü Premier Lig'e dikti ve futbol dünyasında rol almaya son derece "kararlı" olduğunu belirtti.

İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi, gözünü Premier Lig'e dikti

İngiltere Premier Lig'de ilk Müslüman kadın hakem olmayı hedefleyen Somalili Jawahir Roble, futbol dünyasında rol almaya son derece "kararlı" olduğunu söyledi.

İngiliz ITV'ye açıklamalarda bulunan Jawahir Roble, 10 yaşındayken Somali'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle İngiltere'ye geldiğini ve futbol hakemi olmak için çok çalıştığını anlattı.

"Futbol her zaman yapmak istediğim bir şeydi." diyen Roble, dünyada genç Müslüman kızlar için yeterli rol model olmadığına dikkati çekerek, futbolun kendisi için bir tutku olduğunu ifade etti.

Roble, arkadaşları tarafından JJ olarak da anıldığını, ülkenin en büyük stadyumuna da ev sahipliği yapan Wembley'de yaşamasının futbola olan ilgisini arttırdığını kaydetti.

Futbol oynamanın İngilizceyi daha hızlı öğrenmesine yardımcı olduğunu söyleyen Roble, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, dilini bilmediğiniz insanlarla futbol üzerinden kolayca iletişim kurabilirsiniz." dedi.

Roble, İngiltere Premier Lig'de ilk Müslüman kadın hakem olmayı hedeflediğini ve futbol dünyasında rol almakta kararlı olduğunu aktardı.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA'dan takdir aldığını aktaran Roble, ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Liverpool'a Yunan transferLiverpool'a Yunan transfer
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Beşiktaş'ta Balotelli krizi
Beşiktaş'ta Balotelli krizi
Novak'tan Sosa bombası
Novak'tan Sosa bombası
G.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şoku
G.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şoku
Vedat Muriqi itirafı
Vedat Muriqi itirafı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dünya devine transfer oluyor!
Dünya devine transfer oluyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de
16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de
Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!
Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi, gözünü Premier Lig'e dikti
İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakeminin, hedefi Premier Lig
Arsenal, Brezilyalı Willian'ı transfer etti
Willian Arsenal'de
Liverpool, Yunan futbolcu Tsimikas'ı kadrosuna kattı
Liverpool'a Yunan transfer
Liverpool ve Barcelona Çağlar Söyüncü için yarışıyor
İki dünya devi Çağlar için yarışıyor!
Chelsea'nin yıldız oyuncusu Willian, takımdan ayrıldı
Chelsea'de flaş ayrılık
Premier Lig gelecek sezon 5 oyuncu değişikliğini iptal etti
Premier Lig'den flaş karar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.