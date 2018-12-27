İngiltere'nin parti müdavimleri Noel eğlencesinde kendinden geçti

İngiltere'deki parti müdavimlerinin baş rolde olduğu karelerde Noel Günü eğlenceden vazgeçmeyenler yer aldı. İşte Noel eğlencesinde kendinden geçen o insanlar...

Noel'de de partiden vazgeçmediler

Öfkeden deliye dönen kız arkadaşını sakinleştirmeye çalışıyor.

Romantik çift kimseyi umursamadan Noel'in tadını böyle çıkarıyor.

Soğuk havayı umursamayan fazla cesur ablamız gözyaşlarına boğuldu.

Sevgilisi alkolden yürüyemiyor diye ayaklarını yerden kesen genç adam.

Bir külkedisi mi o? Birkenstock'larını düşürmüşsün heey!

Gece onun için kötü bitmişe benziyor... Nedenini kim bilebilir ki?

Blackpool sokaklarında sebebi neden çıktı bilinmeyen bir kavga

Delikanlı Noel babalar sokaklarda!

Düz yolda yürüyemeyecek kadar çok içen, yere düşen eşyalarını toparlamaya çalışan genç kadın.

Alkolden ve yorgunluktan bitkin düşüp, kendini yere atan genç kadın.

Yine bir kadın yine gözyaşı...

Bir çift Noel arifesinde taksi önünde tartışıyor.

Anlıyoruz ki bu beyler, 'Yeter ki saçmalayalım' demişler.

Kız arkadaşlarına, yan gözle bakan gençlere ayar verdiler.

Bu ülkede Noel cüceleri biraz fazla mı uzamış?

Oldukça renkli bir çift daha...

İngiltere sokaklarında gecesi kötü bitenler de var tabi...

Kim derdi ki Noel Baba bu duruma düşecek?

Ve her şeye rağmen yıkılmayanlar...