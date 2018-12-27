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İngiltere'nin parti müdavimleri Noel eğlencesinde kendinden geçti

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

İngiltere'nin dört bir yanında çekilen ilginç görüntüler yine manşetlere taşındı. Parti müdavimlerinin yer aldığı kareler yalnızca İngiltere'nin değil, dünyanın diline düştü.

İngiltere'deki parti müdavimlerinin baş rolde olduğu karelerde Noel Günü eğlenceden vazgeçmeyenler yer aldı. İşte Noel eğlencesinde kendinden geçen o insanlar...

Noel'de de partiden vazgeçmediler

Öfkeden deliye dönen kız arkadaşını sakinleştirmeye çalışıyor.
Romantik çift kimseyi umursamadan Noel'in tadını böyle çıkarıyor.
Soğuk havayı umursamayan fazla cesur ablamız gözyaşlarına boğuldu.
Sevgilisi alkolden yürüyemiyor diye ayaklarını yerden kesen genç adam.
Bir külkedisi mi o? Birkenstock'larını düşürmüşsün heey!
Gece onun için kötü bitmişe benziyor... Nedenini kim bilebilir ki?
Blackpool sokaklarında sebebi neden çıktı bilinmeyen bir kavga
Delikanlı Noel babalar sokaklarda!
Düz yolda yürüyemeyecek kadar çok içen, yere düşen eşyalarını toparlamaya çalışan genç kadın.
Alkolden ve yorgunluktan bitkin düşüp, kendini yere atan genç kadın.
Yine bir kadın yine gözyaşı...
Bir çift Noel arifesinde taksi önünde tartışıyor.
Anlıyoruz ki bu beyler, 'Yeter ki saçmalayalım' demişler.
Kız arkadaşlarına, yan gözle bakan gençlere ayar verdiler.
Bu ülkede Noel cüceleri biraz fazla mı uzamış?
Oldukça renkli bir çift daha...
İngiltere sokaklarında gecesi kötü bitenler de var tabi...
Kim derdi ki Noel Baba bu duruma düşecek?
Ve her şeye rağmen yıkılmayanlar...
Gecenin keyfini soğuk havaya aldırış etmeden böyle çıkardı.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Noel parti Eğlence

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