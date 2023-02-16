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İngiltere o kareyi konuşuyor! Arsenal Manchester City maçında Jack Grealish'in adalesi gündem oldu

16.02.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'de sonucu merakla beklenen erteleme karşılaşmasında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelirken, mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla konuk ekip Manchester City oldu. Karşılaşmada performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Jack Grealish'in yer aldığı bir kare ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

İngiltere o kareyi konuşuyor! Arsenal Manchester City maçında Jack Grealish'in adalesi gündem oldu
Jack Grealish

Jack Grealish

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
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Premier Lig'in 12. hafta erteleme karşılaşmasında sezonun flaş ekibi Arsenal sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla konuk ekip Manchester City olurken, averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

ARTETA İLE KEVIN DE BRUYNE TARTIŞTI

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Karşılaşmada zaman zaman tansiyon yükselirken, 51. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası Arsenal Teknik Direktörü Arteta ile Manchester City’nin yıldızı Kevin de Bruyne birbirine girdi. Taca giden topu Arteta ayağıyla durdururken, oyunu hemen başlatmak isteyen Kevin de Bruyne, Arteta’yı ittirerek topu almak istedi. Kısa süreli gerginliğin ardından oyun kaldığı yerden devam ederken, maça damga vuran görüntü Grealish'ten geldi.

GREALISH GECEYE DAMGA VURDU

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Manchester City’nin 100 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish takımının 2. golünü atarken, performansıyla da alkış topladı.

GÖRÜNTÜSÜ ÇOK KONUŞULDU

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Fakat mücadele 1-1 devam ederken Tomiyasu ile girdiği mücadele sırasında Grealish’in çekilen bir fotoğrafı gecenin en çok konuşulan olaylarından oldu.

ARKA ADALESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

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Transfer olduğundan bu yana performans olarak bekleneni veremeyen Grealish’in bu sezon yükselen performansı ve fizik kapasitesi dikkat çekmişti. İngiliz yıldızın Tomiyasu’yla girdiği mücadeledeki arka adalesinin görüntüsü çok konuşuldu.

İŞTE O KARE...

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