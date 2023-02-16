İngiltere o kareyi konuşuyor! Arsenal Manchester City maçında Jack Grealish'in adalesi gündem oldu

Premier Lig'in 12. hafta erteleme karşılaşmasında sezonun flaş ekibi Arsenal sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla konuk ekip Manchester City olurken, averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

ARTETA İLE KEVIN DE BRUYNE TARTIŞTI

Karşılaşmada zaman zaman tansiyon yükselirken, 51. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası Arsenal Teknik Direktörü Arteta ile Manchester City’nin yıldızı Kevin de Bruyne birbirine girdi. Taca giden topu Arteta ayağıyla durdururken, oyunu hemen başlatmak isteyen Kevin de Bruyne, Arteta’yı ittirerek topu almak istedi. Kısa süreli gerginliğin ardından oyun kaldığı yerden devam ederken, maça damga vuran görüntü Grealish'ten geldi.

GREALISH GECEYE DAMGA VURDU

Manchester City’nin 100 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish takımının 2. golünü atarken, performansıyla da alkış topladı.

GÖRÜNTÜSÜ ÇOK KONUŞULDU

Fakat mücadele 1-1 devam ederken Tomiyasu ile girdiği mücadele sırasında Grealish’in çekilen bir fotoğrafı gecenin en çok konuşulan olaylarından oldu.

ARKA ADALESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Transfer olduğundan bu yana performans olarak bekleneni veremeyen Grealish’in bu sezon yükselen performansı ve fizik kapasitesi dikkat çekmişti. İngiliz yıldızın Tomiyasu’yla girdiği mücadeledeki arka adalesinin görüntüsü çok konuşuldu.

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