İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.
Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak.
Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.
Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde koranavirüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı. (AA)
B. Münih gol oldu yağdı! Tam 7 gol...
Oğuzhan Özyakup'un geleceği belli oluyor
Mbaye Diagne'ye talip var
Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme
94 yıllık mabed yıkılıyor!
Borussia Dortmund, 2 attı 3 aldı!
Terim: Bu iki genci sakın satmayın!
Ağaoğlu'ndan bayram mesajı
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe'yi açıkladı!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!
Federasyon başkanına yolsuzluk suçlaması!
Avrupa devlerini peşine düşürdü!
Acun Ilıcalı'nın alacağı kulüpten açıklama!
Okuyucu Yorumları 0 yorum